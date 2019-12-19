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  • 19.12.19 15:30 Прес-конференція: "Нові факти про викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні"
19 грудня 2019, четвер, 15:03 7
Прес-центр 2019-12-19T16:00:03+02:00
Українські Новини
19.12.19 15:30 Прес-конференція: "Нові факти про викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні"

19.12.19 15:30 Прес-конференція: "Нові факти про викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні"

Алина Заика

19 грудня 2019 року, о 15:30 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Нові факти про викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні".

Спікери:

  • Гасанов Мирджалил Мираскер огли
  • Кононець Олена Миколаївна
  • Ельхан Нурієв Пірі огли
  • Понамарчук Дмитро Митрофанович

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

Акредитація ЗМІ на місці.
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