Заступник міністра закордонних справ Кислиця призначений постійним представником України при ООН

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це йдеться в указі №916 від 18 грудня, передають Українські Новини. Кислиця займає посаду заступника міністра закордонних справ з березня 2014 року. Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня 2019 року Зеленський створив делегацію на чолі з Кислицею для участі в щорічній нараді Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з огляду виконання зобов'язань держав-учасників область людського виміру. в 2015 році заступник міністра закордонних справ Кислиця задекларував 0,4 млн гривень доходів. З цієї суми заробітна плата Кислиці склала 190 093 гривень, а у власності або оренді Кислиці знаходилася квартира в Києві площею 43 кв. м. заступник Міністра володіє автомобілем Ford Fiesta (2006 року випуску) об'ємом двигуна 1250 куб. см. Новим послом України в США став постійний представник України в Організації об'єднаних націй Володимир Єльченко.