Фінансовий комітет ВР сфальсифікував результати голосування за чергову версію законопроекту про легалізацію азартних ігор, - ЗМІ

18 грудня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оголосив про прийняття рішення винести на перше читання новий проект закону про легалізацію азартних ігор в Україні під номером 2285Д, хоча підсумки голосування свідчать про те, що проект не набрав необхідної кількості голосів, інформує портал newsone.ua.

Нагадаємо, що до того в Раді були зареєстровані урядовий проект №2285 і ще сім альтернативних. За повідомленнями ряду ЗМІ, кабмінівський документ був написаний юристами російського букмекера "Парі Матч", а офіційно його презентував депутатам росіянин Борис Баум, тісно пов'язаний з російським ОЗУ "Лужниковська". Лідер пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив участь Баума в процесі підготовки документа.

17 грудня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зібрався, щоб прийняти рішення про винесення всіх або деяких проектів законів на перше читання.

Однак народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Марусяк несподівано почав доповідь про проект 2285Д, який на той момент не був зареєстрований в Раді. За словами Марусяка, цей проект є альтернативним і доопрацьованим.

Текст нового законопроекту члени Комітету отримали напередодні ввечері через месенджер Viber з рекомендацією проголосувати за нього. Причому, депутати отримали два тексти законопроекту і не могли зрозуміти, про який з них йдеться на засіданні Комітету. Більшість депутатів заперечили проти розгляду незареєстрованого і не внесеного до порядку денного Комітету проекту, тому на доопрацювання були відправлені всі проекти.

18 грудня фінансовий Комітет зібрався знову, і на порядку денному виявилися ті ж проекти, які днем ​​раніше були відправлені на доопрацювання.

За словами одного з членів комітету, "з депутатами провели роботу в Офісі Президента і пояснили важливість легалізації азартних ігор і неприпустимість подібних голосувань, які відбулися 17 грудня".

Заступник голови комітету Ярослав Железняк від фракції "Голос" повідомив, що відправлені напередодні на доопрацювання проекти не розглядатимуться, а замість них комітет розгляне 2285Д. Незважаючи на те, що і цей проект теж був відправлений на доопрацювання, Железняк сказав, що за ніч його вже допрацювали. Депутатам вручили перелік поправок, хоча сам проект з'явився на сайті Ради тільки ввечері, коли засідання Комітету закінчилося. Автор цього проекту - депутат Олександр Дубинський, який раніше подавав проект 2285-3.

В ході поіменного голосування за винесення 2285Д на перше читання проголосували 12 членів комітету, 4 проти і 10 утрималися. Рішення було оголошено прийнятим, хоча, судячи з результатів голосування, кількість голосів "за" менша кількості тих, хто "проти" і утримався.

"Це банальна фальсифікація. Все робиться так само, як і з впровадженням ринку землі - Офіс Президента намагається протягнути ці рішення у будь-який спосіб, не дивлячись ні на що", - сказав член Комітету.

Вранці на сайті ВР з'явився висновок Комітету від 18 грудня, в якому розписано те, чого по факту не було. Зокрема, тут йдеться про те, що Комітет розглядав урядовий проект і 7 альтернативних, хоча ще днем ​​раніше депутати все відправили на доопрацювання і більше до них не поверталися. Також сказано, що Комітет підтримав доопрацювання урядового проекту закону 2285 і що була подана допрацьована редакція, хоча члени Комітету її так і не бачили.

Як відомо, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, рейтинг Зеленського різко впав більш ніж на 20% через його ініціативи з продажу землі та легалізації азартних ігор. За підсумками грудневого опитування КМІС, більшість опитаних знає, що Президент хоче легалізувати гральний бізнес, але 56% українців категорично проти цього.