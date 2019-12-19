Опублікований список блогерів, які хвалили Порошенка за гроші

"Адміністрація Порошенка ймовірно платила ЗМІ і блогерам, щоб впливати на громадську думку." Про це йдеться в статті, опублікованій у свіжому номері англомовного видання kyivpost.com (КП)

Як зазначають автори, в Україні політика вже давно стала примхливою. Це середовище, в якому політики прагнуть впливати на пресу, а політичні блогери активно протистоять опонентам в Facebook. У деяких випадках ці конфлікти переростають у переслідування. Документи, отримані Kyiv Post, припускають, що не всі коментарі преси або ЗМІ на користь колишнього Президента Петра Порошенка були об'єктивними або ж справжніми.

"Швидше за все, протягом терміну повноважень Порошенка в 2014-2019 роках його союзники регулярно платили ЗМІ за сприятливе висвітлення і направляли наклепницькі кампанії проти його критиків в соціальних мережах", - йдеться в матеріалі.

Представники Порошенка не відповіли редакції КП на запит про коментарі. Зокрема - Володимир Горковенко, який займав пост начальника відділу ЗМІ в Адміністрації Порошенка.

При цьому репортери посилаються на документи, які нібито були виявлені в Адміністрації Президента України після того, як Порошенко залишив свій пост у травні цього року.

У документах також описуються дії по залученню політичних експертів для поширення думок, вигідних для Порошенка і його союзників, в той час коли вони виступали в якості незалежних коментаторів.

За інформацією редакції КП, окрема група політичних консультантів працювала над створенням мережі пропрезидентських блогерів, покликаних лестити Президенту і приборкати негативні наслідки політичних скандалів в Інтернеті, повідомив один з таких консультантів, який спілкувався з Kyiv Post.

Редакція КП зазначає, що в середині листопада вона отримала документи, які нібито були виявлені в офісі, який раніше займав Горковенко. Документи, на думку репортерів, ймовірно є частиною неофіційного медіаплану.

Горковенко заперечував, що платив ЗМІ, і заперечував, що він залишив будь-які документи у своєму кабінеті.

У статті видання далі говориться, що в 2015 році Адміністрація Порошенка звернулася до сфери просування - соціальних мереж. На той час Президент швидко втрачав популярність через невиконання своїх передвиборчих обіцянок: покласти край війні з Росією і зупинити корупцію.

В результаті, на початку 2015 року одне з провідних цифрових агентств Києва, Postmen, розробило стратегію соціальних мереж для Порошенка. Його друкована презентація була серед документів, отриманих Kyiv Post.

Пізніше агентство було викрито як таке, що займається політичним "чорним піаром" для Порошенка на президентських виборах 2019 року. У 2015 році воно рекомендувало Президенту залучити "лідерів думок, активних громадян і провідних блогерів", щоб збільшити його підтримку, особливо в соціальних мережах.

"Це стало початком пропорошенківської кампанії, націленої на сотні тисяч українців в соціальних мережах. Головні радники Президента, в тому числі Юрій Бірюков і екс-міністр інформаційної політики Юрій Стець, почали організовувати мережу пропрезидентських блогерів, покликаних потішити Президента і знизити негативний вплив оточуючих його політичних скандалів", - зазначається далі в журналістському розслідуванні.

До групи увійшли багато відомих онлайн-діячі - блогери Олексій Петров, Роман Доник, Олег Болдарев (що пише під псевдонімом Мартін Брест), Олександр Карпюк (Сергій Марко), Віктор Трегубов та інші.

У середини 2015 року членам групи було запропоновано атакувати критиків президента онлайн. Люди, які говорили про корупцію в оборонному секторі, були основними цілями.

Блогери були запрошені відвідати заходи за участю Порошенка і спеціальні неофіційні зустрічі з ним. За інформацією розслідувачів, топ-блогерам, у яких були десятки тисяч передплатників, спочатку платили близько 1,5 тис доларів в місяць. У той час офіційна середня зарплата становила 250 доларів на місяць. За наявною у редакції інформацією, таких блогерів було до 20, а це означає, що мережа обходилася до 30 тис доларів в місяць.

Бірюков повідомив Kyiv Post, що не має ніякого відношення до цієї схеми, а Стець від коментарів відмовився.

Прес-секретар Порошенка (можливо - Святослав Цеголко, - ред) не відповів на запит Kyiv Post про коментарі до цієї історії.