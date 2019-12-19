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19 грудня 2019, четвер, 12:24 211
Економіка 2019-12-19T13:45:02+02:00
Українські Новини
Енергоспівтовариство ЄС виступить медіатором у суперечці між учасниками сектору відновлюваної енергетики і Мін

Енергоспівтовариство ЄС виступить медіатором у суперечці між учасниками сектору відновлюваної енергетики і Мінекоенерго

Ярина Вацяк

Енергоспівтовариство зареєструвало спір Мінекоенерго з Українською вітроенергетичною асоціацією (УВЕА) і Європейсько-українським енергетичним агентством (ЄУЕА) у зв'язку з прийдешніми змінами в наявній системі гарантованих "зелених" тарифів (Feed-in-Tariff, FIT) в Україні, заходів щодо стабілізації та можливих рішень кризи українського сектору відновлюваної енергетики (ВДЕ), – повідомляє Obozrevatel.

"Центр з вирішення спорів та переговорів Секретаріату Енергетичного співтовариства покликаний допомогти владі й зацікавленим сторонам у розробці оптимального рішення для сектора ВДЕ", – зазначається на сайті Енергоспівтовариства.

У релізі вказується, що наразі формально і неформально обговорюється кілька законопроєктів, призначених для заміни або зміни чинного законодавства.

Як повідомлялося, Мінекоенерго в листопаді 2019 року створив робочу групу для пошуку вирішення проблеми в секторі ВДЕ, зокрема моделі реструктуризації тарифу, однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", її робота зайшла в глухий кут.

У Раді на початку грудня був зареєстрований законопроєкт №2543 про поліпшення інвестклімату в сфері ВДЕ, авторами якого є Людмила Буймістер, Дмитро Наталуха (обидва – фракція "Слуга народу"), Сергій Тарута (фракція "Батьківщина"), Леся Василенко (фракція "Голос "), Максим Єфімов (самовисуванець). Законопроєкт, зокрема, пропонує добровільну реструктуризацію "зелених" тарифів (щонайбільше на 15%) з одночасним продовженням термінів їх виплат і скорочення термінів попередніх договорів. Документ підтриманий галуззю.

Однак Мінекоенерго заявило, що виступає категорично проти запропонованого депутатами сценарію реструктуризації.

З компромісними законопроєктом не згоден також глава парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. 13 грудня профільний комітет Ради відмовився підтримувати законопроєкт №2543.

Іноземні інвестори "зеленої" енергетики почали згортати проєкти будівництва об'єктів ВДЕ. Зокрема, норвезька компанія Scatec Solar призупинила спорудження сонячної електростанції потужністю 65 МВт у Херсонській області.
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