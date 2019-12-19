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19 грудня 2019, четвер, 11:45 38 Фото
ЗМІ 2019-12-19T14:45:03+02:00
Українські Новини
Редакція газети "Голос Самбірщини" згоріла через підпал, - Томіленко

Редакція газети "Голос Самбірщини" згоріла через підпал, - Томіленко

Павло Твердохліб
НСЖУ, Національна спілка журналістів України, Сергій Томіленко, Газета, Напад на редакцію

"Тільки що головний редактор газети "Голос Самбірщини" Марія Пукій поінформувала НСЖУ, що приміщення редакції вигоріло. Саме зараз пожежу закінчують ліквідовувати працівники ДСНС, а у приміщенні проходять слідчі дії Національної поліції." Про таке на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поінформував голова Нацональної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

- Сьогодні о 8-ій ранку на роботу прийшла бухгатер, побачила, що двері були вибиті та прочинені, усередині - дим, - говорить Марія Пукій. - Спочатку подумали, що задимлення, але насправді, вигоріли всі кабінети, особливо там, де редакційні комп'ютери. Тепер завтра читачі не отримають своєї газети. І що тепер з нами буде взагалі - не знаємо.

Томіленко також повідомив, що редакція газети знаходиться на другому поверсі цілісного комплексу разом із друкарнею. Рік тому районна газета роздержавилася, за рішенням районної ради редакція має право перебувати у своєму приміщенні будучи і у приватному статусі (це норма профільного закону). Але. Друкарня пішла на приватизацію. Сесія райради наклала обмеження, що приватизація не має торкатися нежитлових приміщень, у яких знаходиться редакція. Та коли редактор намагалася укласти новий договір на користування приміщеннями, виявилося, що увесь комплекс - включно з редакційними приміщеннями - приватизовано.

Як уточнила Марія Пукій, з редакції винесено сейф. Грошей у ньому не було. Але там зберігалися статутні документи редакції.

Томіленко також зазначив, що Національна спілка журналістів висловлює солідарність з львівськими колегами. І звертається до керівництва МВС та Національної поліції забезпечити ефективне оперативне розслідування надзвичайної події.

Як з‘ясувалося згодом, редакційний сейф вдалося знайти. Зловмисники його кинули на вулиці в кущах.

"Мабуть, їх щось налякало. Недонесли. Сейф їм зламати не вдалось. Документи на місці.", - резюмував свій допис голова НСЖУ.

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