Редакція газети "Голос Самбірщини" згоріла через підпал, - Томіленко

"Тільки що головний редактор газети "Голос Самбірщини" Марія Пукій поінформувала НСЖУ, що приміщення редакції вигоріло. Саме зараз пожежу закінчують ліквідовувати працівники ДСНС, а у приміщенні проходять слідчі дії Національної поліції." Про таке на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поінформував голова Нацональної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

- Сьогодні о 8-ій ранку на роботу прийшла бухгатер, побачила, що двері були вибиті та прочинені, усередині - дим, - говорить Марія Пукій. - Спочатку подумали, що задимлення, але насправді, вигоріли всі кабінети, особливо там, де редакційні комп'ютери. Тепер завтра читачі не отримають своєї газети. І що тепер з нами буде взагалі - не знаємо.

Томіленко також повідомив, що редакція газети знаходиться на другому поверсі цілісного комплексу разом із друкарнею. Рік тому районна газета роздержавилася, за рішенням районної ради редакція має право перебувати у своєму приміщенні будучи і у приватному статусі (це норма профільного закону). Але. Друкарня пішла на приватизацію. Сесія райради наклала обмеження, що приватизація не має торкатися нежитлових приміщень, у яких знаходиться редакція. Та коли редактор намагалася укласти новий договір на користування приміщеннями, виявилося, що увесь комплекс - включно з редакційними приміщеннями - приватизовано.

Як уточнила Марія Пукій, з редакції винесено сейф. Грошей у ньому не було. Але там зберігалися статутні документи редакції.

Томіленко також зазначив, що Національна спілка журналістів висловлює солідарність з львівськими колегами. І звертається до керівництва МВС та Національної поліції забезпечити ефективне оперативне розслідування надзвичайної події.

Як з‘ясувалося згодом, редакційний сейф вдалося знайти. Зловмисники його кинули на вулиці в кущах.

"Мабуть, їх щось налякало. Недонесли. Сейф їм зламати не вдалось. Документи на місці.", - резюмував свій допис голова НСЖУ.