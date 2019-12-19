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  • На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю
19 грудня 2019, четвер, 10:05 382
Політика 2019-12-19T12:15:02+02:00
Українські Новини
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю

На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю

Тетяна Зотова
Лукаш Олена, Зеленський Олександр, Зеленський Володимир, Андрій Парубій, Розстріл Євромайдану, Грузинські снайпери

Олександр Зеленський, батько Президента України Володимира Зеленського, сказав, що екс-спікер парламенту Андрій Парубій був організатором Майдану, і тепер, намагаючись організувати новий протест проти його сина, може знову спровокувати кров. Про це він розповів в інтерв'ю "Стране".

"Вони потримали Вову і сказали, що натовп під Офісом Президента не потрібна. І дві "ляпалки", типу цього композитора (Вакарчука - ред.) і ще один від Порошенка. Екс-спікер при Порошенку цей, зрозуміли, так? Не хочеться навіть прізвище називати (очевидно, мається на увазі екс-спікер парламенту Андрій Парубій, - ред.), - сказав батько Президента. - Ви говорите, звідки натовп? Це ж їх рук справа. Будь я там, я б йому сказав: ти створив Майдан. Тепер знову хочеш?".

Як пояснює редакція "Страни", спочатку в опублікованому оригіналі тексту стояла фраза Олександра Зеленського про те, що у екс-спікера "на руках кров Майдану". Однак уже після публікації інтерв'ю Олександр Семенович попросив редакцію прибрати дещо з раніше опублікованих фраз з тексту, сказавши, що у нього немає цьому доказів. У початковій версії інтерв'ю, яка збереглася в сервісі Google Cache, даний фрагмент був наступним: "На ньому кров (Андрій Парубій - ред.). Ви говорите, звідки натовп? Це ж їх рук справа. Будь я там, я б йому сказав: руки твої в крові Майдану. Є всі докази. Ти створив Майдан, ти вбивав людей. Тепер знову хочеш?".

Нагадаємо, раніше Парубія неодноразово звинувачували в причетності до вбивств на Майдані, що сам спікер заперечував. Зокрема, звинувачували його в цьому так звані "грузинські снайпери", які заявляли, що були на Майдані і вели стрілянину 20 лютого.

Адвокат, який представляє інтереси колишніх співробітників підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" в Святошинському районному суді м.Києва, Олександр Горошинський повідомив, що так звані грузинські снайпери дали свідчення в Генеральній прокуратурі Білорусі у справі про розстріл учасників мітингу і співробітників Міністерства внутрішніх справ України на Майдані 20 лютого 2014 року. Горошинський також опублікував в соціальній мережі Facebook відеоролик, в якому на тлі будівлі Генпрокуратури Білорусі він стоїть в оточенні 3 громадян Грузії (А. Ревазішвілі, Ц. Баджаладзе і Г. Бежіташвілі), які раніше в 2 фільмах: італійському "Україна. Прихована правда" і ізраїльському "Площа розбитих надій", стверджували, що були очевидцями розстрілів мітингувальників і співробітників МВС в Києві в 2014 році.

Продемонстровані на відеозаписі громадяни Грузії стали відомі після демонстрації на двох різних великих телеканалах в Італії і в Ізраїлі фільмів-розслідувань про розстріли на Майдані в 2014 році. Там вони заявляють, що були безпосередніми свдками організації вбивств протестувальників і співробітників МВС і звинувачували в цьому Андрія Парубія, Сергія Пашинського, Володимира Парасюка, Михайла Саакашвілі і ряд інших осіб.

Раніше екс-міністр юстиції Олена Лукаш дала свої свідчення про розстріли на Майдані в Святошинському суді Києва, де слухається справа проти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут".

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