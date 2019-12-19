На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю

Олександр Зеленський, батько Президента України Володимира Зеленського, сказав, що екс-спікер парламенту Андрій Парубій був організатором Майдану, і тепер, намагаючись організувати новий протест проти його сина, може знову спровокувати кров. Про це він розповів в інтерв'ю "Стране".

"Вони потримали Вову і сказали, що натовп під Офісом Президента не потрібна. І дві "ляпалки", типу цього композитора (Вакарчука - ред.) і ще один від Порошенка. Екс-спікер при Порошенку цей, зрозуміли, так? Не хочеться навіть прізвище називати (очевидно, мається на увазі екс-спікер парламенту Андрій Парубій, - ред.), - сказав батько Президента. - Ви говорите, звідки натовп? Це ж їх рук справа. Будь я там, я б йому сказав: ти створив Майдан. Тепер знову хочеш?".

Як пояснює редакція "Страни", спочатку в опублікованому оригіналі тексту стояла фраза Олександра Зеленського про те, що у екс-спікера "на руках кров Майдану". Однак уже після публікації інтерв'ю Олександр Семенович попросив редакцію прибрати дещо з раніше опублікованих фраз з тексту, сказавши, що у нього немає цьому доказів. У початковій версії інтерв'ю, яка збереглася в сервісі Google Cache, даний фрагмент був наступним: "На ньому кров (Андрій Парубій - ред.). Ви говорите, звідки натовп? Це ж їх рук справа. Будь я там, я б йому сказав: руки твої в крові Майдану. Є всі докази. Ти створив Майдан, ти вбивав людей. Тепер знову хочеш?".

Нагадаємо, раніше Парубія неодноразово звинувачували в причетності до вбивств на Майдані, що сам спікер заперечував. Зокрема, звинувачували його в цьому так звані "грузинські снайпери", які заявляли, що були на Майдані і вели стрілянину 20 лютого.

Адвокат, який представляє інтереси колишніх співробітників підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" в Святошинському районному суді м.Києва, Олександр Горошинський повідомив, що так звані грузинські снайпери дали свідчення в Генеральній прокуратурі Білорусі у справі про розстріл учасників мітингу і співробітників Міністерства внутрішніх справ України на Майдані 20 лютого 2014 року. Горошинський також опублікував в соціальній мережі Facebook відеоролик, в якому на тлі будівлі Генпрокуратури Білорусі він стоїть в оточенні 3 громадян Грузії (А. Ревазішвілі, Ц. Баджаладзе і Г. Бежіташвілі), які раніше в 2 фільмах: італійському "Україна. Прихована правда" і ізраїльському "Площа розбитих надій", стверджували, що були очевидцями розстрілів мітингувальників і співробітників МВС в Києві в 2014 році.

Продемонстровані на відеозаписі громадяни Грузії стали відомі після демонстрації на двох різних великих телеканалах в Італії і в Ізраїлі фільмів-розслідувань про розстріли на Майдані в 2014 році. Там вони заявляють, що були безпосередніми свдками організації вбивств протестувальників і співробітників МВС і звинувачували в цьому Андрія Парубія, Сергія Пашинського, Володимира Парасюка, Михайла Саакашвілі і ряд інших осіб.

Раніше екс-міністр юстиції Олена Лукаш дала свої свідчення про розстріли на Майдані в Святошинському суді Києва, де слухається справа проти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут".