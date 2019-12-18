Мінські угоди не повинні бути безальтернативними, - експерти

Круглий стіл "Мінський формат" та як з ним працювати" пройшов в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини". Організатором виступив Центр досліджень проблем громадянського суспільства.

Директор Центру Віталій Кулик на початку підкреслив, що учасники зібралися не для обговорення написаного, а для визначення нових домінуючі трендів в контексті Мінських домовленостей на наступний рік, а також руйнування міфу про їх безальтернативність.

"Безальтернативність Мінська проходила "чорною лінією" і в нашому діалозі з ООН, і в нашому діалозі з Європейським Союзом, з іншими міжнародними організаціями, а також з нашими партнерами в Тристоронній контактній групі, а також партнерами в нормандському форматі", - заявив Кулик.

Директор Центру вважає, якщо Україна взяла на себе певні зобов'язання, то повинна вимагати від російської стороною їх синхронного виконання. Він зазначив, що в даному випадку діють так звані "подвійні стандарти". Надалі Росія сприймає українську поступливість як слабкість і висуває нові вимоги.

"З моєї точки зору, поки що, говорити, що в Україні настала пора реалізації будь-яких варіантів або сценаріїв остаточного вирішення питання Донбасу в довгостроковій перспективі, я думаю, що не варто. А що було б щиро і справедливо, це якби наш Президент і політичний клас готував би суспільство до життя в умовах війни, умовах, "мерехтливого конфлікту", конфлікту низької інтенсивності. І це було б справедливо, оскільки б це передбачало побудову стратегії внутрішньої політики, стратегії безпеки, антитерористичної боротьби, інформаційної безпеки", - заявив Кулик.

Він вважає, що це вирішило б багато питань, які зараз або вирішуються опосередковано, або не вирішуються зовсім.

Керівник проектів Центру Марія Кучеренко приєдналася до думки Кулика про те, що українська влада повинна почати говорити з суспільством чесно. Зокрема, зізналася б, що ні на яке введення миротворчих сил Україна розраховувати не може, так як немає реального мирного договору, який веде до припинення вогню.

Також вона заявляє, що на сьогоднішній день немає навіть можливості на такий договір, а Мінські угоди не грають роль такого договору.

"Мінські угоди можуть бути лише якоюсь перехідної рамкою і тільки в тих питаннях, які ми реально можемо сьогодні вирішити в ТКГ", - говорить Кучеренко.

У свою чергу, вона повідомила, що в ТКГ на даний момент можуть обговорюватися нагальні гуманітарні питання, але ніякі політичні рішення там прийматися не можуть, так як сторони конфлікту не згодні з тим, як саме оформлені домовленості, на підставі яких проходять ці зустрічі.

Далі Кучеренко проаналізувала 3 плани, про які говорив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

План А (вибори): на сьогодні немає жодних підстав говорити, що реально провести вибори в 2020 році. Як би цей процес не форсувався - на сьогодні немає ніяких передумов.

План Б (введення миротворчої операції): для початку потрібно узгодити діючий рамковий договір, який дозволить на практиці припинити вогонь, і тільки потім можна говорити про миротворчі місії.

План С ("Стіна"): не існує такої стіни, яка могла б зупинити терор. Росія не відмовиться від ідеї дестабілізувати Україну, і якщо ми припинимо вести оборонну війну, вона виявиться на вулицях мирних міст.

"Українському політикуму варто було б чесно сказати про те, що ніяких можливостей припинити конфлікт в короткостроковій перспективі сьогодні немає. Необхідно перезавантажити економіку під довгостроковий конфлікт - під оборонну війну", - вважає керівник проектів Центру.

Також варто шукати інші шляхи збуту української продукції, так як порт Маріуполя на даний момент не може виконувати цю функцію і направляти державні зусилля на роботу з людьми, які проживають на Донбасі - показувати їм, що їхнє майбутнє може бути тільки в Україні - "квазідержави" і Росії вони не потрібні.

"Мантра про безальтернативність яких би то ні було рішень повинна бути відставлена раз і назавжди", - підсумувала свій виступ Кучеренко.