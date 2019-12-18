Максим Болдін використовує фейкову спостережну раду, щоб легалізувати захоплення Одеського медіна, - ЗМІ

Спостережна рада Одеського національного медуніверситету, створена за минулої каденції Міністерства охорони здоров'я, стала інструментом для легалізації рейдерського захоплення вузу. Про це пише КП в Україні.

Нагадаємо зазначений орган був створений указом МОЗУ №2380 від 21 грудня 2018 року. До його складу серед інших увійшли учасники рейдерського захоплення Одеського медіна адвокат Максим Болдін і екс-нардеп від БПП Давид Макар'ян.

Раніше, в лютому 2017 року, ОДМУ вже обрав наглядова рада з терміном повноважень до 2022 року.

"Тепер наглядових рад за фактом два. Фейковий потрібен був тільки для одного: щоб ті, що не мають до медіни ніякого відношення Макар'ян і Болдін отримали хоча б якийсь "офіційний" статус", — пише видання.

При цьому наглядова рада Моз не може вважатися легітимним, оскільки був створений в порушення законодавства у сфері вищої освіти та статуту ОДМУ: ці документи відносять формування органу до компетенції вищого навчального закладу. Крім того, до його складу "свого" наглядової ради міністерство запровадило людей, які не мають відношення ні до освіти, ні до медицини: "Болдін не просто не має ніякого відношення до медицини або медичної освіти, але і захищає інтереси Дубініної (кандидатура Уляни Супрун на посаду в. о. ректора — ред.). Він не може входити в раду хоча б на підставі явного конфлікту інтересів".

Від імені фейкового наглядової ради Максим Болдін намагається чинити тиск на університет, зокрема, ініціював аудит його діяльності.

Нагадаємо, Максим Болдін був адвокатом екс-мера Одеси Едуарда Гурвіца і в 2010 році фігурував у "справі Смоляра", коли чиновники міськради вивели з комунальної власності 18 об'єктів нерухомості в центрі міста, включно з Центральнии палацом одруження на Ланжеронівській.

Болдін також є захисником підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. У травні 2019 року адвокат домігся виходу свого підзахисного з СІЗО. В ініціативній групі "Хто замовив Катю Гандзюк" звинуватили Болдіна у зриві судового процесу і спробах ввести суд в оману. Він також був один з п'яти кандидатів на пост глави Одеської ОДА і брав участь у конкурсі в Раду громадського контролю при ДБР. Тоді Болдін опинився в центрі скандалу навколо фальсифікації результатів онлайн-голосування.