Харківський аеропорт Ярославського і SkyUp Airlines запускають пряме авіасполучення з Батумі, Бургасом і Тель-Авівом

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, оголосив про запуск авіакомпанією SkyUp Airlines прямого регулярного авіасполучення з містами Батумі (Грузія), Бургас (Болгарія) та Тель-Авів (Ізраїль) в літньому сезоні 2020 року.

Як уточнила компанія-адміністратор аеропорту "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, аеропорт також розширить сполучення за напрямком "Харків - Тбілісі": тепер перельоти здійснюватимуться круглий рік, в той час як раніше відправитися в Тбілісі можна було лише в зимовий сезон.

"Перельоти до Тель-Авіву відкриються 29 березня і будуть виконуватися по четвергах і неділях вартістю від 2 433 гривень. Перельоти до Батумі стартують 29 травня і будуть доступні по вівторках і п'ятницях вартістю від 1 905 гривень. Рейси до Бургасу відкриються 2 червня і будуть доступні щовівторка за ціною від 1 594 гривень. Перельоти до Тбілісі в літній сезон будуть виконуватися по понеділках і четвергах, а їх вартість складе від 1 833 гривень", - повідомили в прес-службі міжнародного аеропорту "Харків", і уточнили, що ціни вказані за переліт в одну сторону без урахування вартості перевезення багажу.

Всі рейси відкриті в рамках співпраці аеропорту Ярославського з українською авіакомпанією SkyUp Airlines, яка до нинішнього часу здійснює перельоти з Харкова за 13 регулярними маршрутати і базує в харківському аеропорту один зі своїх лайнерів - Boeing 737.

Квитки на літній сезон на нові авіарейси вже доступні на веб-сайті авіаперевізника, а також в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Раніше міжнародний аеропорт "Харків" повідомив, що його партнер SkyUp Airlines також відкрив продаж квитків на популярні серед мандрівників у період літніх відпусток прямі рейси до Ларнаки, Барселони, Парижу (Бове), Праги та Ріміні.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію зробила група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала відповідну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. У 3-му кварталі 2019 року аеропорт Ярославського, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), увійшов до ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 млн пасажирів на рік.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року стартує будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.