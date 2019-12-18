НСЖУ закликала Зеленського включити кримських журналістів до списку обміну "всіх на всіх"

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) закликала Президента України Володимира Зеленського включити кримських журналістів до списку для взаємного звільнення осіб між Україною та тимчасово окупованими територіями (так званого обміну "всіх на всіх").

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Кримськотатарські громадянські журналісти та журналіст Микола Семена, які переслідуються російською владою в Криму, мають бути включені до списку для взаємного звільнення осіб між Україною та тимчасово окупованими територіями (так званого обміну "всіх на всіх")", - написав Томіленко.

У заяві НСЖУ з приводу переслідування кримськотатарских журналістів йдеться: "Закликаємо владу України та особисто президента України Володимира Зеленського використати всі важелі впливу для визволення незаконно утримуваних та ув’язнених журналістів і блогерів, яких утримує Росія, включити Нарімана Мемедемінова, Сервера Мустафаєва, Рємзі Бекірова, Османа Аріфмеметова та Рустема Шейхалієва до списку для взаємного звільнення осіб, що утримують на окупованих територіях (так званого обміну "всіх на всіх"), та сприяти їх звільненню в найближчим часом".

Зазначимо, системний тиск на кримськотатарських громадянських журналістів неодноразово засуджували міжнародні інституції, в тому числі - Міжнародна федерація журналістів, Європейська федерація журналістів, Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Моніторингова місія ООН з прав людини.