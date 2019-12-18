Ми виграли у влади перший раунд битви за землю, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи ситуацію з законопроектом про відкриття ринку землі, заявив, що "перший раунд битви за землю у влади виграний".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Перший раунд битви за землю ми виграли. Влада зрозуміла, що не зможе протягнути рішення "під ковдрою", тишком-нишком внести законопроект в зал і якось проголосувати, тому що напруга у суспільстві дуже велика. Нахрапом продати українську землю незрозуміло кому не вийде", – підкреслив політик.

Бойко наголосив на необхідності розгляду всіх поправок, поданих до законопроекту про ринок землі. "Я думаю, що Аграрний комітет не піде на об’єднання поправок, поданих народними депутатами. Фракція ОПЗЖ категорично проти цього. Є порядок, є Регламент, і такі чутливі питання як продаж землі повинні розглядатися за повною процедурою. Комітет має розглянути всі поправки. Без цього даний законопроект не може бути внесений до сесійної зали", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Політик також вкотре наголосив, що питання про відкриття ринку землі можна розглядати тільки після референдуму. "Я сподіваюсь, що у влади вистачить розуму дослухатись до суспільства і рішення про відкриття ринку землі приймати лише після всеукраїнського референдуму, якщо на ньому буде отримано згоду від громадян. Доленосні питання, які стосуються усього суспільства, повинні проходити референдум", – зазначив Юрій Бойко.

ОПЗЖ вимагає проведення референдуму щодо відкриття ринку землі в Україні, продовжити мораторій на продаж землі до 2025 року, навести лад у Держгеокадастрі, розпаювати землі державної власності між тими громадянами, які їх не отримали. Тільки після цього можна ставити питання про ринок землі в Україні.

Нагадаємо, народні депутати від ОПЗЖ внесли близько 3 500 поправок до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Фракція голосувала проти даного законопроекту у першому читанні, оскільки запропоноване урядом введення обігу земель сільськогосподарського призначення йде врозріз з національними й економічними інтересами України та її громадян, суперечить законам та Конституції.