В. о. голови АМПУ Райвіс Вецкаганс повинен піти у відставку, – профспілки портів

Працівники Чорноморського і Одеського морських портів висловили недовіру виконуючому обов'язки глави Адміністрації морських портів України (АМПУ) Райвіс Вецкагансу. На мітингу під будівлею Кабінету міністрів в Києві в середу вони зажадали відставки чиновника.

Всього на акцію протесту прийшло понад 100 осіб. "Сьогодні Чорноморським портом прийнято рішення вимагати відставки Райвіс Вецкаганса. Одеські портовики підтримують це!", - повідомив Володимир Зайков, голова профспілки Одеського морського порту.

Раніше портовики вже проводили подібні акції протесту. 28 листопада в Одесі співробітники Одеського і Чорноморського портів зібралися на мітинг, де підписали звернення до прем'єр-міністра Олексію Гончаруку з вимогою звільнити Райвіс Вецкаганса. А 10 грудня відбулася конференція трудового колективу порту" Чорноморськ ", на якому були присутні також і одеські портовики - всього 110 чоловік.

"10 грудня трудовий колектив ДП" Морський порт "Чорноморськ", в якому працює 1030 чоловік, одноголосно висловив недовіру вже три роки виконуючому обов'язки глави АМПУ Райвіс Вецкагансу. Ми вимагаємо розірвання трудових відносин з паном Вецкагансом ", - нагадав Олег Іванов, голова профспілки ДП" Морський порт "Чорноморськ".

Голова Профспілки працівників морського транспорту Сергій Бризгалов повідомив, що в разі невиконання вимог портовиків вони мають намір продовжити відстоювати свою позицію.

"Що ми будемо робити, якщо не вирішимо питання сьогодні? Подамо в адміністративний суд! І змусимо в адміністративному порядку зняти цього пройдисвіта з посади", - заявив він.

Громадянин Латвії Райвис Вецкаганс був призначений і. о. глави АМПУ в січні 2017 року. До цього він обіймав посади віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління Rīgas Centrālais Termināls і глави правління Riga Container Terminal.

За час його роботи в АМПУ відомство системно не виконувало плани по капітальних інвестицій </ a>. У 2018 році інвестплан був реалізований на 45%.

"Порожнє державний контейнерний термінал порту" Чорноморськ ", причали перебувають у власності АМПУ. Але вкладаються 1,5 млрд грн в карантинний мовляв Одеського порту! Питається: господар так чинить? У тебе є потужності, заробляй гроші, перерозподіляє вантажопотоки! А "Південний" порт? в Україні немає тоннажу з осадкою більше 16 метрів. Але в "Південному" викопали 18 метрів і хочуть копати далі. Для чого таке днопоглиблення, який флот буде заходити? Це чорні схеми відмивання грошей! ", - каже Сергій Бризгалов .

Учасники ринку морських перевезень вказують і на явні ознаки корупції. Як приклад портовики призводять створення днопоглиблювального флоту АМПУ і невиправдана покупка Адміністрацією землесоса за $ 30 млн.

"Він створює днопоглиблювальних флот і хоче набрати 300 чоловік. Чому не залучаються міжнародні компанії зі світовими іменами, які мають високі технології і, відповідно, низьку собівартість? Тому що цього не треба! Треба пиляти бюджет, закопувати ці гроші в морське дно ", - коментує Олег Іванов.

Крім того, Райвис Вецкаганс так і не пройшов прозору процедуру конкурсу, передбачену законодавством. На думку експертів, статус виконуючого обов'язків дозволяв структурам, близьким до стивідорної компанії "Портінвест" та її директору Олександру Смирнову, маніпулювати керівником АМПУ в своїх інтересах.