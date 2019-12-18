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18 грудня 2019, середа, 14:19 147
Бізнес 2019-12-18T14:27:03+02:00
Українські Новини
Російські компанії організували в Києві конференцію з легалізації грального бізнесу в Україні, – ЗМІ

Російські компанії організували в Києві конференцію з легалізації грального бізнесу в Україні, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Kyiv iGaming Affiliate Conference, гральний бізнес, азартні ігри
Kyiv iGaming Affiliate Conference. Фото: unian.net
Kyiv iGaming Affiliate Conference. Фото: unian.net

У середу, 18 грудня, в Києві проходить Kyiv iGaming Affiliate Conference, ключовою темою якої, за словами організаторів, стане легалізація грального бізнесу в Україні, а також застосування міжнародного досвіду щодо його регулювання.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

Проте, за фактом основними учасниками та партнерами конференції є представники заборонених в Україні російських казино і гемблінгових компаній та організацій.

Відповідні фотографії в мережі Інтернет публікують присутні на конференції учасники. Так, на фото ми можемо побачити серед партнерів Російську асоціацію розвитку грального бізнесу, і такі портали як igorka.ru, "Русский Аффилет", Cazinoz, AFF1.ru та інші.

Нагадаємо, на цьому пленарному тижні народні депутати спробують виконати доручення Президента України Володимира Зеленського, прийнявши в 1-му читанні законопроект №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Згідно з найсвіжішими даними опитування, що провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), більшість громадян України (56%) виступають проти легалізації грального бізнесу в Україні.

19% респондентів підтримують легалізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця.

Крім того, більшість (52%) громадян України негативно ставляться до того, що Президент Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи Зеленського у 35% респондентів.

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