Російські компанії організували в Києві конференцію з легалізації грального бізнесу в Україні, – ЗМІ

У середу, 18 грудня, в Києві проходить Kyiv iGaming Affiliate Conference, ключовою темою якої, за словами організаторів, стане легалізація грального бізнесу в Україні, а також застосування міжнародного досвіду щодо його регулювання.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

Проте, за фактом основними учасниками та партнерами конференції є представники заборонених в Україні російських казино і гемблінгових компаній та організацій.

Відповідні фотографії в мережі Інтернет публікують присутні на конференції учасники. Так, на фото ми можемо побачити серед партнерів Російську асоціацію розвитку грального бізнесу, і такі портали як igorka.ru, "Русский Аффилет", Cazinoz, AFF1.ru та інші.

Нагадаємо, на цьому пленарному тижні народні депутати спробують виконати доручення Президента України Володимира Зеленського, прийнявши в 1-му читанні законопроект №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Згідно з найсвіжішими даними опитування, що провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), більшість громадян України (56%) виступають проти легалізації грального бізнесу в Україні.

19% респондентів підтримують легалізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця.

Крім того, більшість (52%) громадян України негативно ставляться до того, що Президент Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи Зеленського у 35% респондентів.