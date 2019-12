STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію

Десятикласниця з Дніпра Вероніка Подлєснова перемогла у другому освітньому модулі благодійного проєкту STEM is FEM. Вона поїде в Іспанію на Webit Festival Europe.

На дводенному модулі проєкту 23 дівчини-старшокласниці представляли різні куточки України: Дніпро, Запоріжжя, Кам'янець-Подільський, Маріуполь, Нікополь, Рівне, Харків та Київ. Для участі в конкурсі вони пройшли тестування на сайті та були обрані з поміж 80 охочих. Цього разу темою вивчення стала галузь ІТ. Перед дівчатами виступали жінки, які досягли значних кар’єрних вершин у ІТ і не тільки. Серед них були міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська, народна депутатка України Кіра Рудик та інші.

Після лекційної складової на дівчат очікував конкурс. Найкраще впоралась п’ятнадцятирічна Вероніка Подлєснова з Дніпра. 17 червня вона відвідає Webit Festival Europe у Валенсії, Іспанія. Цього року фестиваль відвідали 15 тисяч учасників із 120 країн, перед ними виступали більше 450 спікерів. Серед спікерів проекту представники найбільших технологічних компаній світу - CISCO, Huawei, Ubuntu, Skyscanner, Amazon, Mastercard, DELL, BMW, BLABLA car, Airbus.

"Ми намагаємося зацікавити дівчат до IT та продемонструвати, що це не тільки робота за комп’ютером в офісі. Інформаційні технології - це спілкування із колегами, нові знання, відкриття, та безмежне міжнародне ком’юніті. Візит на один з найкрупніших IT-фестивалів дає можливість побачити та відчути цю атмосферу", - розповідає один з ініціаторів проекту STEM is FEM, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

Ще двоє учасниць - киянка Єлизавета Сітнікова та Марія Щербань із Запоріжжя отримали річну підписку на 150 онлайн лекції від платформи Projector Online. До речі, Єлизавета вже вдруге бере участь у освітньому модулі STEM is FEM. І минулого разу, на модулі, присвяченому Біотехнологіям, вона теж посіла друге місце.

"Для мене участь у проєкті - більше ніж просто досвід. Протягом останніх століть жінкам доводилося займатися наукою під чоловічими псевдонімами, робити дослідження, знаючи, що уся слава дістанеться колезі-чоловіку, бо інакше відкриття не будуть сприймати серйозно. Тому STEM is FEM - це, в першу чергу, можливість. Можливість проявити себе, можливість познайомитися з іншими дівчатами та жінками, які теж вірять у світ, де у науки немає статі. STEM is FEM дозволяє зрозуміти, що твої старання дійсно цінують. Тому до зустрічі на наступних модулях!" - розповіла учасниця двох модулів STEM is FEM Єлизавета Сітнікова.

STEM is FEM - благодійний освітній проект, який заохочує дівчат обирати STEM-спеціальності. Вже у січні 2020 року на сайті STEM is FEM розпочнеться конкурс на участь у модулі "Енергетика і екологія".