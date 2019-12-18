Місцеві ради закликали президента зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, - ЗМІ

Президент має зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі (відкритий за ініціативи голови комітету ВР з енергетики Андрія Геруса), через який вимушено зупиняються вітчизняні енергопідприємства, та який загрожує енергобезпеці країни. Про це йдеться в зверненнях місцевих рад до президента України, пише Obozrevatel.

Зокрема, у зверненні Миронівської ради наголошується, що зростання імпорту російської електроенергії руйнує вітчизняні енергопідприємства, які змушені обмежувати виробництво електроенергії та призупиняти свою роботу.

"Законодавчі зміни відкрили безперешкодний та необмежений доступ російської електроенергії на національний ринок України, та призвели до заміщення на ринку національної теплової генерації імпортом. Зростання частки імпорту призвело до зміни режимів роботи енергоблоків ТЕС з боку НЕК "Укрненерго", за командами диспетчерів відбулося розвантаження ТЕС, що суттєво зменшило обсяги реалізованої електричної енергії ТЕС", – йдеться у зверненні.

Так, у зверненні зазначається, що Миронівська ТЕЦ вже повідомила про введення з 22 листопада 2019 року вимушеного простою станцій як єдиної можливості для запобігання повному припиненню їхньої роботи. Оскільки імпорт російської електроенергії призвів до зниження рівня цін на електроенергію, яке є критичним для ТЕС.

"Ціна електроенергії на ринку "на добу наперед", яка є індикатором для решти сегментів ринку, в окремі дні поточного місяця знижувалась до рівня 91 коп/кВт-г, що за ринкових цін на вугілля робить виробництво електричної енергії на ТЕС збитковим", – зазначають депутати Миронівської селищної ради.

У зверненні Нововолинської міської ради також повідомляють, що імпорт електроенергії з РФ вже зріс до 15%, що призвело до зупинки енергопідприємств.

"Почали зупинятись українські теплові електростанції та вугільні шахти, у зв’язку з чим останні несуть колосальні збитки. Більше того, вугледобувні підприємства не в змозі виплачувати навіть заробітну плату", – зазначають депутати.

Окрім того, у зверненні наголошується, що ухвалений Верховною Радою закон "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електроенергії" скасовує імпорт електроенергії за двосторонніми договорами з Росії, проте можливість імпорту електроенергії з РФ на ринок "на добу наперед" залишилась (також зберігається нічим не обмежений імпорт з Республіки Білорусь).

"Ми надаємо країні-агресору додаткові важелі тиску на Україну, використовуючи енергетичні фактори залежності", – наголосили депутати Покровської міської ради. Та закликали президента не допустити припинення роботи вугледобувних підприємств, а також заборонити імпорт електроенергії з Росії та Республіки Білорусь на усі сегменти ринку електроенергії України.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії був відновлено з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса". За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ зріс майже вдвічі, у листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі – до 12 млн кВт-год/добу. Обсяг російської електроенергії, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулась до президента, прем'єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.