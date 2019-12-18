Майже 15 тисяч виїздів здійснила аварійна служба "Вінницягаз" за заявками споживачів

З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" здійснила понад 15 тисяч виїздів за викликами "104". У 98% аварійних заявок виявлені витоки газу. Ще 102 витоки виявлено та ліквідовано в результаті комплексного приладового обстеження мереж.



З січня по грудень 2019 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" здійснила понад 15 тисяч виїздів за аварійними заявками по всьому регіону. У 98 % викликів виявлені витоки газу. Усі виявлені витоки локалізовані. Майже третина усіх заявок припадає на місто Вінницю та Вінницький район.



Крім того, в поточному році АТ "Вінницягаз" проведене комплексне приладове обстеження 6,3 тис. км газопроводів. В результаті виявлено та ліквідовано понад 2,8 тис. пошкоджень ізоляції та більше сотні витоків газу на розподільчих газопроводах.



"З кожним роком газорозподільні мережі регіону потребують все більше робіт та капіталовкладень. Мережі старіють та зношуються, потребують ремонту та заміни. При цьому кошти, закладені на дані цілі у тарифі на розподіл природного газу, ледь покривають третину від фактичної потреби", - пояснює головний інженер АТ "Вінницягаз" Михайло Дзіміна.



На Вінниччині цілодобово та без вихідних приймають виклики споживачів, виїздять та ліквідують витоки, усувають поломки тощо 23 підрозділи Аварійно-диспетчерської служби "Вінницягаз". До найвіддаленіших точок обслуговування аварійна бригада прибуває в межах 40 хвилин часу.



У цьому році для потреб служби "104" АТ "Вінницягаз" придбано 5 автомобілів Peugeot Boxer. Нова техніка забезпечує швидке та якісне реагування на аварійні заявки споживачів, виявлення та усунення аварій на газорозподільних мережах.



Довідка. Основною сферою діяльності АТ "Вінницягаз" є розподіл природного газу. На сьогодні рівень газифікації Вінниччини становить 54 %. Природний газ отримують 450 тис. сімей і майже 4,8 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги розподілу становлять 781 978, 504 тис. кубометрів природного газу на рік. АТ "Вінницягаз" входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2018 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 73 мільйони гривень.