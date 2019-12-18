На компенсацію зарплат шахтарям додатково виділили 322 тис. гривень

Кабінет Міністрів виділив додатково 322 тис. гривень на компенсацію зарплат шахтарям.Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, передають Українські Новини."Уряд ухвалив два рішення, якими додатково виділяється 322 тис. гривень для виплати компенсації заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств", - йдеться у ньому.Повідомляється, що це дозволить стабілізувати соціальне становище в шахтарських колективах і погасити перед ними заборгованість.Зазначається, що джерелом цих коштів став перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Минекоенерго на 2019 рік.Як повідомляли Українські Новини, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що станом на 10:00 14 листопада почалися виплати по заборгованості перед гірниками. Раніше Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.