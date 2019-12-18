На компенсацію зарплат шахтарям додатково виділили 322 тис. гривень

Кабінет Міністрів виділив додатково 322 тис. гривень на компенсацію зарплат шахтарям.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, передають Українські Новини.



"Уряд ухвалив два рішення, якими додатково виділяється 322 тис. гривень для виплати компенсації заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств", - йдеться у ньому.



Повідомляється, що це дозволить стабілізувати соціальне становище в шахтарських колективах і погасити перед ними заборгованість.



Зазначається, що джерелом цих коштів став перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Минекоенерго на 2019 рік.



Як повідомляли Українські Новини, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що станом на 10:00 14 листопада почалися виплати по заборгованості перед гірниками.

Раніше Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.