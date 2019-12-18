Українці назвали зірку і екзопланету Тризубом та Берегинею

Міжнародний астрономічний союз проводив світовий конкурс, в ході якого люди вибирали назви планет за межами Сонячної системи і зірок, навколо яких обертаються. Про це повідомляє ВВС-Україна.

Раніше ці зірки і екзопланети мали назви тільки у вигляді букв і цифр. У конкурсі брали участь понад 100 країн, включаючи і нашу.

Українцями була запропонована майже сотня імен. У підсумку зірку HAT-P-15 в сузір'ї Персея назвали Берегинею - в честь богині-захисниці землі і хранительки домашнього вогнища.

А екзопланета тепер має назву Тризуб.

Повний список імен-переможців по країнах знаходиться на сайті МАС.

Нагадаємо, астрономи знайшли суперземлю в 6 світлових роках від Сонця.