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18 грудня 2019, середа, 13:21 3
Космос 2019-12-18T13:35:12+02:00
Українські Новини
Українці назвали зірку і екзопланету Тризубом та Берегинею

Українці назвали зірку і екзопланету Тризубом та Берегинею

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Зірка, Екзопланети

Міжнародний астрономічний союз проводив світовий конкурс, в ході якого люди вибирали назви планет за межами Сонячної системи і зірок, навколо яких обертаються. Про це повідомляє ВВС-Україна.

Раніше ці зірки і екзопланети мали назви тільки у вигляді букв і цифр. У конкурсі брали участь понад 100 країн, включаючи і нашу.

Українцями була запропонована майже сотня імен. У підсумку зірку HAT-P-15 в сузір'ї Персея назвали Берегинею - в честь богині-захисниці землі і хранительки домашнього вогнища.

А екзопланета тепер має назву Тризуб.

Повний список імен-переможців по країнах знаходиться на сайті МАС.

Нагадаємо, астрономи знайшли суперземлю в 6 світлових роках від Сонця.

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