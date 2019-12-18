Центр Києва зупинився у заторах через ДТП

У середу, 18 грудня, на проспекті Перемоги у Києві виробпройшло ДТП після чого утворилася гігантська пробка в бік центру. Про це повідомляє видання "Страна".

Посеред проспекту сталося зіткнення автомобілів, аварія тримає 2 смуги автопотоку.

Фото: Страна.иа

На площі Перемоги в Шевченківському районі столиці також сталося ДТП.

ДТП в Києві. Фото: Страна.иа

До цього патрульна поліція повідомила, що минулого тижня на столичних дорогах спостерігався різкий ріст ДТП: сталося 956 аварій (на позаминулому тижні - 896). У тому числі 54 ДТП з постраждалими (на позаминулому тижні - 23).