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18 грудня 2019, середа, 12:12 4
Події 2019-12-18T14:00:03+02:00
Українські Новини
Центр Києва зупинився у заторах через ДТП

Центр Києва зупинився у заторах через ДТП

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
ДТП в Київській області
ДТП у Києві. Фото: Країна
ДТП у Києві. Фото: Країна

У середу, 18 грудня, на проспекті Перемоги у Києві виробпройшло ДТП після чого утворилася гігантська пробка в бік центру. Про це повідомляє видання "Страна".

Посеред проспекту сталося зіткнення автомобілів, аварія тримає 2 смуги автопотоку.

Фото: Страна.иа

На площі Перемоги в Шевченківському районі столиці також сталося ДТП.

Фото: Страна.иаДТП в Києві. Фото: Страна.иа

До цього патрульна поліція повідомила, що минулого тижня на столичних дорогах спостерігався різкий ріст ДТП: сталося 956 аварій (на позаминулому тижні - 896). У тому числі 54 ДТП з постраждалими (на позаминулому тижні - 23).

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