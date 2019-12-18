Європейська Бізнес Асоціація пропонує "виключити турборежим" стосовно законопроекту про "податковий терор" №1210

Європейська Бізнес Асоціація у своєму офіційному листі до Верховної Ради пропонує по законопроекту №1210 "виключити турбо-режим до початку нового року і розпочати детальне обговорення спірних позицій у нормальному робочому порядку аби випрацювати дійсно комплексні та грунтовні правила".

Лист, який містить понад 166 сторінок поправок і пропозицій до законопроекту №1210, який вже в бізнесових колах отримав назву "податковий терор", було направлено голові Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики, автору законопроекту Данилу Гетьманцеву.

Передовсім, в ЕВА заявили про неприпустимість введення в дію окремих норм законопроекту з 1 січня 2020 р. (тобто за 2 тижні до початку бюджетного періоду в якому будуть діяти такі норми).

Експерти одностайні: запровадження таких масштабних змін у такі стислі строки несе значні ризики для бізнесу, ставить під загрозу ведення діяльності сумлінними платниками податків, що негативно відіб’ється як на інвестиційному кліматі, так і на доходах бюджету – йдеться у листі за підписом Ганни Дерев’янко, виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації.

Серед ключових сутнісних зауважень Європейської Бізнес Асоціації – по-перше, донарахування податкових зобов’язань з ПДВ, якщо базова ціна експорту нижча за ціну придбання таких товарів. По-друге, штрафи за порушення строків реєстрації податкових накладних – навіть по товарах і послугах, які звільнені від ПДВ.

По-третє, законопроект запроваджує дуже розмите і неоднозначне поняття "умовних дивідендів". В ЕВА впевнені, що податківці будуть дуже широко трактувати це поняття – у т.ч. по авансових внесках – що призведе до суттєвого і необґрунтованого донарахування по податку на прибуток підприємств.

По-четверте, різку критику багатьох бізнес-асоціацій вже викликала норма про скасування особистої відповідальності податківців за незаконне нарахування податків і штрафів.

Крім того, зростає максимальний строк проведення перевірки – що теж може підвищити корупційні ризики для бізнесу.

Серед інших системних проблем законопроекту №1210 – збільшення можливостей ДФС при застосуванні штрафних санкцій, нове і абсолютно неприйнятне визначення щодо пов’язаних осіб (додатковий ризик для штрафів і необґрунтованого донарахування податків).

Якщо в попередні роки держава брала курс на максимальне зближення фінансового і податкового обліку – то в даному законопроекті розрив між цими двома видами обліків знову зростає. Зокрема, мова йде щодо порядку визнання курсових різниць у податковому обліку.

Суттєво обмежуються можливості бізнесу щодо врахування відсотків по кредитах і інших боргових зобов’язаннях у витратах підприємств – що збільшить зобов’язання по податку на прибуток і ще більше ускладнить кредитування бізнесу.

Також Європейська Бізнес Асоціація жорстко критикує "вибіркове значне збільшення податкового навантаження на окремі галузі – зокрема, тютюнову галузь, гірничо-металургійний комплекс та газовидобування".

Учасники ЕВА вбачають у цьому ознаки порушення низки принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство, та застерігають, що це призведе до вкрай негативних наслідків у згаданих індустріях та негативно вплине на бюджетні надходження – сказано у офіційному листі Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, раніше проти законопроекту 1210 окрім ЕВА також виступили Американська торгова палата, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України, Спілка українських підприємців, тощо.

Але незважаючи на масові протести українського бізнесу та іноземних інвесторів, 3 грудня 2019 р. законопроект №1210 було прийнято в першому читанні.

Причому, що більш удосконалений законопроект №1210-1 не набрав необхідних 226 голосів народних депутатів, що вже призвело до подання народними депутами до закконопроекту № 1210 більше ніж півтисячі поправок.