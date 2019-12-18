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  • Володимир Пилипенко: українська влада роками працює поза правовим полем
18 грудня 2019, середа, 11:04 18 Думка
Політика 2019-12-18T13:00:03+02:00
Українські Новини
Володимир Пилипенко: українська влада роками працює поза правовим полем

Володимир Пилипенко: українська влада роками працює поза правовим полем

Валерия Назаренко
Володимир Пилипенко. Фото: facebook/vladimir.pylypenko
Володимир Пилипенко. Фото: facebook/vladimir.pylypenko

Представник України в "Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко вважає, що українська влада роками працює поза правовим полем, і не збирається припиняти таку практику. Про це він написав на сторінці в Facebook.

"Учорашній Висновок КС щодо змін до Конституції, якими Президенту надають компетенцію утворювати НАБУ, призначати його керівника та керівника ДБР, укотре засвідчив: українська влада роками працює поза правовим полем, і не збирається припиняти таку практику.


І дискусії щодо накладення Президентом вето на явно неконституційний закон про ДБР, як і необхідність терміново оновити "конституціоналістів", які впарюють гаранту подібні ідеї, є питаннями другорядними.

Насправді, ситуація набагато критичніша


Адже Висновок стосується не лише Президента Зеленського і його невдалих конституційних ініціатив.

Я неодноразово писав про неконституційність утворення НАБУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЙОГО КЕРІВНИКА ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ У ПРЕЗИДЕНТА ТАКИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ. Висновок КС повністю підтверджує мою тезу про нелегітимне призначення керівника НАБУ і свідчить про те, що бажання управляти цим органом в ручному режимі перемогло навіть здоровий глузд, не те що Конституцію.

Фактично ми стоїмо за крок від юридичного факту, яким створення НАБУ БУДЕ ВИЗНАНЕ НЕЛЕГІТИМНИМ

(достатньо лише звернутись до КС з цього приводу).

Про наслідки, які можуть настати, говорити не буду. І про те, що буде з кримінальними провадженнями і з вироками, теж. А скільки мільйонів доларів на нього витратили

Уявіть собі, що одного дня ми прокинемось, а на вулиці нема НАБУ. Це буде бомба в 1000 разів потужніша, ніж у ситуації з незаконним збагаченням.

І розгрібати цю ситуацію доведеться ЗЕ команді", - написав він. 
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