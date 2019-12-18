"Сєверодонецький "Азот" нарощує обсяги виробництва КАС і аміачної селітри

У січні-листопаді 2019 року входить до складу компанії Ostchem підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська область) випустило 319,94 тис. тонн аміачної селітри, 1,52 тис. тонн аміаку водного технічного, 9,96 тис. тонн КАС (карбамідо-аміачна суміш) і 256,16 тис. тонн неконцентрированной азотної кислоти.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Group DF, передають Українські Новини.

"У цьому році підприємству вдалося частково відновити виробництво мінеральних добрив на давальницькій сировині. Ми виконали виробничий план. За базовим продукту – аміачної селітрі – у нас зростання обсягів виробництва майже в три рази. Друге, дуже важливе для нас подія року – монтаж установки по отриманню рідких добрив КАС. Ми збільшили обсяги виробництва КАС. Наша стратегія залишається незмінною – "підлаштовувати" виробництво під попит: у цьому році ми робили те, що найбільш затребуване, виходячи з наших виробничих можливостей, цінової кон'юнктури ринку добрив і цін на основну сировину, необхідну для виробництва добрив", – сказано в повідомленні з посиланням на слова голови правління підприємства Леоніда Бугаєва.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців підприємство вклало в модернізацію та капітальні ремонти більш 32,35 млн гривень, більша частина інвестицій була спрямована на забезпечення надійного функціонування всіх технологічних комплексів.

зокрема одним з великих проектів став монтаж проектної установки для одержання рідких добрив КАС (3,95 млн гривень), завдяки роботі установки і триваючому виведення її на проектні показники потужності, підприємство збільшило обсяг виробництва рідких добрив КАС майже вдвічі з 5,37 тис. тонн рідких добрив азотних КАС (2018 рік, виробництво велося на тимчасово зібраній схемі) до 9,96 тис. тонн (11 місяців 2019 року).

Також була здійснена модернізація/ремонт устаткування в цеху паропостачання і общекомбинатовских комунікацій (2,07 млн гривень), завдяки чому цех видає технологічний пар у всі виробничі цехи, а в опалювальний період – забезпечує теплом все підприємство.

Основна спрямованість ремонту – зниження теплових втрат.

Проводилися роботи по оптимізації теплових мереж, з включенням в роботу колекторів меншого перетину, і ремонту теплової ізоляції.

За попередніми оцінками фахівців-енергетиків, економічний ефект від проведених робіт складе близько 1 млн гривень щомісяця в період опалювального сезону.

Модернізація аміачно-холодильної установки в цеху виробництва аміаку 1-А (1,02 млн гривень).

Підприємство збільшило потужності з перевантаження аміаку в ізотермічні сховища цеху 1-А.

Після модернізації аміачно-холодильна установка здатна захолаживать понад 400 тонн аміаку в день (раніше – до 100 тонн).

Капітальний ремонт обладнання та комунікацій у цеху виробництва азотної кислоти (2,12 млн гривень).

У цеху виробництва азотної кислоти змонтовані станції осушки повітря, що подається на контрольно-вимірювальні прилади (КВП)/автоматику.

Робота станції з осушення повітря, що подається в КВП, дає змогу підвищити надійність роботи вимірювального обладнання в цеху, а отже, і покращує показники надійності роботи всього технологічного комплексу.

За 9 місяців 2019 року підприємство випустило: 232,91 тис. тонн товарної аміачної селітри; 186,75 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти; 6,78 тис. тонн добрив рідких азотних КАС; 1,22 тис. тонн товарного аміаку водного технічного.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2017 році "Сєвєродонецький "Азот" скоротив збитки в 3,6 разу, або на 4,353 млрд гривень, до 1,694 млрд гривень, скоротивши чистий дохід на 21,53%, або на 313,713 млн гривень, до 1,144 млрд гривень порівняно з 2016 роком.

"Сєвєродонецький "Азот" є великим виробником аміаку, карбаміду та аміачної селітри.

У червні 2017 року підприємства "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" і "Азот" (Черкаси) почали роботи з відновлення виробництва мінеральних добрив.

Підприємство входить до складу компанії Ostchem, яка об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.