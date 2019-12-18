Лідери опозиції у кабінеті Януковича вели себе ніжно і скаржилися на майданівців, - Лукаш дала свідчення в суді у справі про Майдан

Лідери опозиції у кабінеті Януковича вели себе ніжно і скаржилися на майданівців, - Лукаш дала свідчення в суд

17 грудня в Святошинському районному суді Києва давала свідчення колишній міністр юстиції Олена Лукаш у справі про екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілі 49 чоловік під час євромайдану, інформує портал strana.ua. Як повідомили репортери, допит Олени Лукаш тривав більше трьох годин.

Олена Лукаш розповіла, що була членом групи по мирному врегулюванню кризи, пов'язаної з подіями на Майдані 2014 року. Також вона відповіла на ряд питань захисту обвинувачених і представників звинувачення в особі прокурорів Генеральної прокуратури України.

Свою промову Лукаш почала з цитування закону "Про амністію", який був підписаний екс-в.о. президента України Олександром Турчиновим в лютому 2014 року. Лукаш зазначила, що в цьому законі немає такого терміну як "мирні акції протесту", що свідчить про те, що предмет вивчення - не "мирні", а "масові акції протесту".

Також екс-міністр юстиції розповіла, що тодішні представники Майдану (Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок) регулярно приходили до Адміністрації президента Януковича на безліч зустрічей, на яких обговорювали врегулювання протесту на Майдані.

"Також вони неодноразово приходили на приватні зустрічі до Януковича. Винятком не були і Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Юрій Луценко. Всі представники Майдану приходили до Януковича і пропонували свої варіанти перемир'я", - заявила Лукаш.

Вона також зазначила, що представники Майдану "на килимі" у Януковича вели себе "ніжно і багатообіцяюче".

"Вони часто скаржилися на майданівців, говорили, що не можуть їх контролювати, розповідали, які вони погані. А коли виходили на площу, то говорили, що погані ми (представники влади часів Януковича - ред.) І закликали людей до радикальних дій", - повідомила Олена Лукаш.

Екс-міністр додала, що представники Майдану на переговори завжди ходили разом, так як не довіряли одне одному і боялися, що хтось із них може домовитися з Януковичем поодинці.

Крім того, Олена Лукаш згадала про декілька домовленостей про мирне врегулювання і підписання так званого Меморандуму між опозицією і тодішньою владою.

"Цей проект мав назву "Широкий компроміс", в який входила амністія для протестувальників. Але нічим це не закінчилося. Опозиція не дотримувала обіцянок, дані на переговорах. Щотижня відбувалася якась НП, яка порушувала протестний настрій: комусь вухо відрізали, когось побили", - згадала Лукаш.

На питання адвоката екс-беркутівця Олега Янишевського - Стефана Решко, чи знала Лукаш, що готується операція по "зачистці" на Майдані Незалежності в період з 18 по 20 лютого 2014 року, Лукаш відповіла, що не мала відношення до організації подібних операцій: "Я знала, що подібна операція обговорювалася у зв'язку із загрозою масового вбивства людей через Будинок профспілок. Олександр Якименко (тоді був главою СБУ - ред.) часто говорив, що потрібно робити операцію, так як, за їхньою інформацією, на Майдані була хімічна лабораторія по виготовленню вибухівки".

Також Лукаш розповіла, що ставлення Януковича до силового варіанту наведення правопорядку було дуже негативним. "Янукович часто говорив, що мирні протестувальники на Майдані повинні відокремитися від екстремістських груп. Серед екстремістів працювали співробітники секретних служб, і влада знала, що їх можна здолати, але Янукович був проти застосування сили", - стверджує вона.

Більшість питань з боку звинувачення в особі прокурора ГПУ Ігоря Земскова стосувались призупинення підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Наприклад, прокурор запитав у Олени Лукаш, чому вона підписала договір про призупинення підписання асоціації з ЄС. На що Олена пояснила, що Кабмін, - це колегіальний орган, кожне рішення якого зобов'язаний підписувати міністр юстиції, незважаючи на те, згоден він з цим рішенням чи ні.

"Я підписувала мільйон документів. Рішення Кабміну візують три міністерства: Міністерство фінансів, Мінекономіки і Мін'юсту", - додала екс-чиновниця.

Інші питання стосувалися того, чи мала відношення Лукаш до застосування сили до протестуючих з боку правоохоронних органів.

"Ні, я не знала, і на нарадах, де такі рішення приймалися, якщо вони приймалися, я не була присутня", - прозвучала відповідь екс-міністра.

В ході допиту Олени Лукаш прокурори згадали екс-главу Адміністрації президента Януковича, Андрія Портнова. У Олени Лукаш запитали, чи пропонував Портнов президенту Януковичу силовий варіант розгону Майдану? На що вона відповіла, що Портнов займався судовою реформою.

Відповідаючи на питання прокурора про відставку тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, Олена Лукаш сказала, що це було зроблено для врегулювання конфлікту і зниження протестних настроїв: "Ми тоді сказали, щоб нас всіх звільнили, якщо ми не впоралися зі своєю роботою в частині підписання угоди про асоціацію з ЄС ".