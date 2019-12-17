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  • За 11 місяців АТ "Запоріжгаз" інвестувало в мережі регіону понад 76,4 млн гривень
17 грудня 2019, вівторок, 22:46 4 Прес-реліз
Економіка 2019-12-17T23:00:02+02:00
Українські Новини
За 11 місяців АТ "Запоріжгаз" інвестувало в мережі регіону понад 76,4 млн гривень

За 11 місяців АТ "Запоріжгаз" інвестувало в мережі регіону понад 76,4 млн гривень

Валерия Назаренко
Запоріжгаз. Фото:104.ua
Запоріжгаз. Фото:104.ua

З початку року обсяг інвестицій компанії в газорозподільні мережі Запорізького регіону у 2019 році перевищив  80 млн грн.

Основними статтями витрат стали заходи з реконструкції мереж, заміни непридатних лічильників газу та забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби компанії.

Протягом року здійснено реконструкцію 25 ГРП із повною заміною обладнання  на суму 6,1 млн. грн. Відремонтовано 12 ГРП вартістю  1,27 млн. грн., встановлено 84 повністю нових шафних пунктів на 11 млн. гривень, а також  здійснено заміну станцій катодного захисту та анодних заземлювачів.

Водночас було розроблено та впроваджено в експлуатацію програмне забезпечення для дистанційного керування та моніторингу роботи станцій катодного захисту, що дозволило зменшити експлуатаційні витрати на обслуговування  майже на 700 тис. грн. Тепер в компанію надходить оперативна інформація про стан роботи засобів хімзахисту.

"На сьогодні для нас одна з головних задач  – модернізація та реконструкція мереж, приведення їх у відповідність до сучасного попиту. Це дозволить зменшити витрати газу та витрати на утримання системи. Ми запровадили телеметрію на станціях катодного захисту. Таке обладнання збільшить ресурс роботи підземних сталевих газопроводів. А для наших клієнтів - підвищить безпеку  газопостачання", - говорить технічний директор АТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

Загалом на сьогодні компанія обслуговує майже 10 тис. км мереж, 1.5 тис. одиниць газорегулюючого обладнання (ГРП/ШРП),  626 станцій катодного захисту, понад 50 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску. До кінця 2019 року компанія планує інвестувати в мережі ще близько 7 млн грн.
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