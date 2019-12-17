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17 грудня 2019, вівторок, 20:01 5 Прес-реліз
Економіка 2019-12-17T20:15:02+02:00
Українські Новини
У 2019 році у Дніпрі повірено 10,6 тисяч лічильників газу

У 2019 році у Дніпрі повірено 10,6 тисяч лічильників газу

Валерия Назаренко
Дніпрогаз. Фото: dpgor.104.ua
Дніпрогаз. Фото: dpgor.104.ua

Впродовж 2019 року спеціалісти АТ "Дніпрогаз" спільно з представниками ДП "Дніпростандартметрологія" провели безкоштовну повірку 10,6 тис. побутових лічильників газу. Близько 40% повірених приладів обліку були визнані непридатними до подальшої експлуатації.

За результатами роботи спеціалістів компанії у 2019 році на території ліцензійної діяльності АТ "Дніпрогаз" виконано планову повірку 10,6 тис. побутових газових лічильників. Понад 4 тис. лічильників, а це майже 40% від загальної кількості повірених приладів, державний повірник визнав непридатними для подальшого використання через невідповідність вимірювальним характеристикам.

Всього протягом року у Дніпрі було замінено понад 4 тис. непридатних лічильників, з яких майже 1,9 тис. було відремонтовано в умовах заводів-виробників. У 2019 році на території ліцензійної діяльності АТ "Дніпрогаз" повірці підлягають понад 20,7 тисяч лічильників, проте обсяг фінансування на заміну приладів обліку, закладений НКРЕКП в тариф на розподіл природного газу, складає лише 685 тис. грн., що становить близько 27% від загальної потреби.

"Планову або позачергову повірку лічильників газу виконують фахівці спеціалізованого сервісного центру, - пояснює головний метролог АТ «Дніпрогаз» Едуард Слуцький. – Лічильник – це складний механізм, під час тривалої експлуатації якого деталі можуть зношуватись, а сам прилад може давати неточні показання. До некоректної роботи лічильника можуть призвести як зовнішнє втручання, так і неналежні умови експлуатації. Саме тому задля коректного обліку обсягів спожитого газу вкрай важливе виконувати роботи з повірки вчасно".

Серед основних причин, за якими лічильники газу вважаються непридатними до подальшого використання – зношеність механізмів за час його експлуатації, самовільні спроби втручань у заводську конструкцію приладу з метою доступу до відлікового механізму та зміни показань. Так, протягом року метрологи "Дніпрогазу" зафіксували 245 фактів втручань в роботу побутових газових лічильників.
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