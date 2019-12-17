Підозрюваний у вбивстві Шеремета військовослужбовець Антоненко не виконував бойових завдань у зоні АТО, – прес-служба

Командування Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) заявило, що підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко не виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) / операції об'єднаних сил (ООС), а його перебування було пов'язано з діяльністю музиканта в складі групи внутрішньої комунікації ВСУ.

Про це повідомило інтернет-видання "Гордон", посилаючись на начальника прес-служби командування ССО Олексія Нікіфорова.

"У складі ССО Андрій Антоненко не займав посади, які передбачають виконання бойових завдань в зоні проведення АТО/ООС. Перебування сержанта Антоненка в зоні проведення АТО/ООС пов'язано з його діяльністю як музиканта в складі групи внутрішньої комунікації ВСУ. У командуванні ССО розраховують на об'єктивні, неупереджені дії слідства, готові всіляко сприяти розслідуванню. Однак чисто з людської точки зору, а не з позиції чиновників, віримо в невинність нашого військовослужбовця. Сподіваємося, найближчим часом її доведе суд", - зазначив Нікіфоров.

Він також повідомив, що Командування ССО ВСУ має намір клопотати перед Печерським районним судом м. Києва про пом'якшення запобіжного заходу підозрюваному Антоненку, а саме про домашній арешт.

"На загальних зборах керівного складу Сил спеціальних операцій за участю командирів усіх військових частин було прийнято рішення клопотати перед Печерським райсудом про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку, а саме про домашній арешт для нього. Відповідний документ переданий судді через адвокатів і долучений до справи", - зазначив Никифоров.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті підриву автомобіля, що належав співзасновнику інтернет-видання "Українська правда", цивільній дружині журналіста Олені Притулі. Прокуратура кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, що вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За версією слідства, журналіста вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних в причетності до вбивства Шеремета. Пізніше того ж дня Нацполіція повідомила їх імена: це медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь (суд відправив її під домашній арешт), Антоненко, кардіохірург Юлія Кузьменко (взята під варту) і сім'я ветеранів АТО - Владислав та Інна Грищенко (були заарештовані у вересні та листопаді відповідно).

Слідство вважає, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Кузьменко та Антоненко, Антоненко також називають організатором злочинної групи, Дугарь займалася "розвідкою": шукала відеокамери на маршруті слідування спільників.

Суд взяв під варту фігуранта справи Шеремета Антоненко. Під час засідання Антоненко заявив, що на відео мінування авто Шеремета був не він.