По "статті Порошенко" екс-президента Пакистану Мушаррафу збираються стратити

Колишнього військового лідера Пакистану генерала Первеза Мушаррафа, якого раніше Великобританія відмовилася видати влады,

Про це повідомляє Dawn.

Як повідомляється, суд у складі трьох суддів засудив генерала до кримінальної відповідальності у справі про держзраду, яка ставилась йому з 2013 року. Двоє суддів підтримали кару, один був проти.

Звинувачення пов'язано з зупиненням дії конституції країни Мушаррафом в 2007 році, коли він ввів надзвичайний стан, щоб продовжити термін своїх повноважень.

Зазначимо, що проти екс-президента України Петра Порошенка ДБР розслідує справу про держзраду. За заявою юриста Андрія Портнова, президент у грудні 2018 року ввів військовий стан, щоб скасувати вибори глави держави.

Нагадаємо, Мушарраф прийшов до влади 12 жовтня 1999 року в результаті безкровного державного перевороту, який стався за 17 годин. Відразу після цього по центральному ТБ сказали, що прем'єр Наваз Шаріф зміщений з посади. Мушарраф обіймав посаду президента з 2001 по 2008 рік.

Як повідомляли Українські Новини, екс-президент Пакистану звинувачений у вбивстві Беназір Бхутто. До цього в квітні 2010 року спеціальна комісія ООН поклала відповідальність за загибель Бхутто на федеральні влади, адміністрацію провінції Пенджаб і поліцію Равалпінді, які не змогли забезпечити безпеку прем'єра.