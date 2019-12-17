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  • Президент "УАВтормет" Бублей відкинув звинувачення податківців у фіктивних угодах при поставках брухту на меткомбінати
17 грудня 2019, вівторок, 14:33 143
Бізнес 2019-12-17T16:15:02+02:00
Українські Новини
Президент "УАВтормет" Бублей відкинув звинувачення податківців у фіктивних угодах при поставках брухту на метк

Президент "УАВтормет" Бублей відкинув звинувачення податківців у фіктивних угодах при поставках брухту на меткомбінати

Ірина Дорофейчук
Володимир Бублей, УАВтормет, Металобрухт
Металобрухт (ілюстрація). Фото: uaprom.info
Металобрухт (ілюстрація). Фото: uaprom.info

Президент Української асоціації вторинних металів ("УАВтормет") Володимир Бублей заявив, що звинувачення фіскальних органів на адресу як брухтозаготівельників, так і металургів у фіктивних угодах при поставках брухту на металургійні комбінати безпідставні.

Про це повідомив бізнес-портал UAprom.

"На сьогодні ПДВ на металобрухт – нуль, прибутковий податок від здачі брухту – нуль. Якщо немає прибуткового і немає ПДВ, то як можна завдати шкоди державі? Тому перевіряючі органи почали намагатися встановити його через податок на прибуток. Вони намагаються довести, що угода є фіктивною, що треба скинути з валових витрат суму, що витрачена на металобрухт, і донарахувати податок. Плюс пені, плюс штрафи. Тому цифри податкових претензій вискакують божевільні", - сказав Бублей.

Він також нагадав, що на низовому рівні через всі колізії, які можуть бути ліквідовані законопроектом №2426, заготівля ведеться практично нелегально.

На певному етапі зібраний в "гаражах" брухт легалізується через юридичні особи, які спеціально створюються для цього. І довго "не живуть". Тому поки лом доходить до металургійних підприємств, його вже неможливо перевірити. Таким чином, перевіряючі намагаються визнати всі операції з постачання сировини на завод фіктивними, скасувати їх та показати, що ти нічого не витрачав. Але брухт фізично спожитий, сталь виплавлена!" - зазначив президент "УАВтормета".

За його словами, у податківців останнім часом претензії до всіх гравців ринку, та усі через суди доводять свою правоту.

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