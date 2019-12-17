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17 грудня 2019, вівторок, 13:36 197
Верховна Рада і партії 2019-12-17T13:39:15+02:00
Українські Новини
Імпорт електроенергії з Росії, відкритий Герусом, продовжується, – Волинець

Імпорт електроенергії з Росії, відкритий Герусом, продовжується, – Волинець

Ірина Дорофейчук
Михайло Волинець, Батьківщина, Незалежна профспілка гірників України, Електроенергія, Росія, Імпорт електроенергії
Михайло Волинець. Фото: radiosvoboda.org
Михайло Волинець. Фото: radiosvoboda.org

Депутат Верховної Ради України від фракції "Батьківщина", голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ) за 3 дні грудня зріс в 2,5 рази.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Компанії-трейдери після майже тижневої паузи відновили імпорт електроенергії з країни-агресора. Лише за 3 доби 11-13 грудня постачання зросло з 480 тис. кВт-год (11 грудня) до 1,268 млн кВт-год (13 грудня)", - написав Волинець.

Він також нагадав, що імпорт електроенергії з РФ був відновлений завдяки поправці голови енергетичного комітету Ради Андрія Геруса.

"Хто забув, 18 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла правку депутата "Слуги народу" Андрія Геруса, якою був дозволений імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в ОЕС України на умовах двосторонніх контрактів", - зазначив Волинець.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії був відновлено з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса". За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ зріс майже в 2 рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу. Обсяг російської електроенергії, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулась до Президента, прем'єр-міністра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

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