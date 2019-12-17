У київському метро пасажири спіймали кишенькового злодія і побили його

У київському метрополітені пасажири влаштували самосуд над кишеньковим злодієм, який промишляв у підземці, про що свідчать кадри пабліка Київ Оперативний в Facebook.

Так, кілька чоловіків виволокли злодія з вагона метро і утримували до прибуття поліції. Це сталося на станції метро Контрактова площа відразу після того, як злодій проявив себе.

На зйомки видно, як один з пасажирів, ймовірно став жертвою кишенькового злодія, накидається на лежачого хлопця і б'є його.

Як повідомляли Українські Новини, у Київської області злодія застрелили при спробі обікрасти магазин.

Також раніше водій київської маршрутки побив і затримав злодія,що вкрав його речі.