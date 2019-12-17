Єдиний вихід для того, щоб забрати київську землю у Продивусів - втручання правоохоронців, - Мірошниченко

Депутат Київради Ігор Мірошниченко вважає, що для того, щоб повернути територіальній громаді земельну ділянку на березі Дніпра, який всупереч рішенню Київради використовує ПАТ "Мостобуд" і добуває там пісок, потрібно реальне втручання правоохоронних органів, а не саботаж, як зараз. Про це Ігор Мірошниченко сказав Українським Новинам.

"Безумовно, що єдиний вихід це втручання правоохоронних органів, тому що така діяльність є незаконною. Звичайно, може втрутитись і територіальна громада, але, по-перше, громада не є активною і друге питання, і це проблема, - там бандити захищають цю площадку. Якщо приходять активні громадяни, їм, або машину б'ють, або по морді, а поліція не реагує", - сказав Мірошниченко.

За його словами, в поліцію повинні звертатися або депутати, або громадяни, або контролюючі органи.

"Ми мільйон разів зверталися в поліцію, але наша поліція працює тільки на те, щоб не порушувався громадський порядок. Якщо порушується закон, то в поліції завжди знаходиться повноважень. Коли треба когось репресувати, то повноваження завжди є. А коли потрібно відстоювати закон і інтереси громади, то поліція завжди залишається в стороні. Те, що відбувається сьогодні, у тому числі на Видубичах щодо незаконного видобутку піску - це результат змови правоохоронців, які саботують виконання своїх обов'язків і бандитів, які незаконно видобувають пісок", - заявив депутат.

Він нагадав, що Київрада прийняла рішення про розірвання договору оренди з ПАТ "Мостобуд", але рішення оскаржується опонентами в судах.

"Найбільш цікаво те, що навіть оренда земельної ділянки, яка була у фірми Продивуса "Мостобуд" не передбачала використання його як об'єкта для видобутку піску. Це порушення земельного кодексу, порушення договору оренди, який вони хочуть залишити через суди. Яким чином повернути? Повинна поліція втручатися, повинен втручатися департамент земельних ресурсів. Насправді, продовжується незаконний видобуток піску, руйнується русло річки Дніпро і внаслідок цього намиву, я вже говорив неодноразово, можуть зруйнуватися опори Дарницького мосту та мосту Патона", - підсумував Мірошниченко.

Як повідомляли Українські Новини, Київрада вже рік не може забрати у Продивусів київську землю, за яку не платять оренду.