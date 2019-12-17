підписатися на розсилку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
17 грудня 2019, вівторок, 11:50 12
Суспільство 2019-12-17T19:30:06+02:00
Українські Новини
Єдиний вихід для того, щоб забрати київську землю у Продивусів - втручання правоохоронців, - Мірошниченко

Єдиний вихід для того, щоб забрати київську землю у Продивусів - втручання правоохоронців, - Мірошниченко

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Земля

Депутат Київради Ігор Мірошниченко вважає, що для того, щоб повернути територіальній громаді земельну ділянку на березі Дніпра, який всупереч рішенню Київради використовує ПАТ "Мостобуд" і добуває там пісок, потрібно реальне втручання правоохоронних органів, а не саботаж, як зараз. Про це Ігор Мірошниченко сказав Українським Новинам.

"Безумовно, що єдиний вихід це втручання правоохоронних органів, тому що така діяльність є незаконною. Звичайно, може втрутитись і територіальна громада, але, по-перше, громада не є активною і друге питання, і це проблема, - там бандити захищають цю площадку. Якщо приходять активні громадяни, їм, або машину б'ють, або по морді, а поліція не реагує", - сказав Мірошниченко.

За його словами, в поліцію повинні звертатися або депутати, або громадяни, або контролюючі органи.

"Ми мільйон разів зверталися в поліцію, але наша поліція працює тільки на те, щоб не порушувався громадський порядок. Якщо порушується закон, то в поліції завжди знаходиться повноважень. Коли треба когось репресувати, то повноваження завжди є. А коли потрібно відстоювати закон і інтереси громади, то поліція завжди залишається в стороні. Те, що відбувається сьогодні, у тому числі на Видубичах щодо незаконного видобутку піску - це результат змови правоохоронців, які саботують виконання своїх обов'язків і бандитів, які незаконно видобувають пісок", - заявив депутат.

Він нагадав, що Київрада прийняла рішення про розірвання договору оренди з ПАТ "Мостобуд", але рішення оскаржується опонентами в судах.

"Найбільш цікаво те, що навіть оренда земельної ділянки, яка була у фірми Продивуса "Мостобуд" не передбачала використання його як об'єкта для видобутку піску. Це порушення земельного кодексу, порушення договору оренди, який вони хочуть залишити через суди. Яким чином повернути? Повинна поліція втручатися, повинен втручатися департамент земельних ресурсів. Насправді, продовжується незаконний видобуток піску, руйнується русло річки Дніпро і внаслідок цього намиву, я вже говорив неодноразово, можуть зруйнуватися опори Дарницького мосту та мосту Патона", - підсумував Мірошниченко.

Як повідомляли Українські Новини, Київрада вже рік не може забрати у Продивусів київську землю, за яку не платять оренду.

Більше новин про: Земля

Архів
Новини
Через зіткнення біля Верховної Ради розпочато кримінальне провадження 21:32
У Києві неподалік від акції біля Ради помер чоловік 21:00
Поліція заперечує невідповідність результатів експертиз по справі Шеремета 20:45
Мінекоенерго встановить фіксовану ціну на газ до кінця опалювального сезону 20:04
Рада визнала "скаутський рух" одним з напрямків позашкільної освіти 19:47
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Долар і євро продовжили рекордний обвал у вівторок 10:15
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
У нардепів дійшли руки до обіцяної Зеленським легалізації грального бізнесу 09:45
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Квартал 95. Фото: shlyahta.com.ua
"Пресвята погорілиця": "кварталівці" у новій пісні вибачилися перед Гонтаревою 09:45
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok