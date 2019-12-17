Комітет ВР відправив на доопрацювання всі законопроекти про легалізацію грального бізнесу

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 17 грудня прийняв рішення відправити на доопрацювання не тільки урядовий проект закону №2285 про легалізацію грального бізнесу, а й усі сім альтернативних проектів.

Нагадаємо, що за ініціативи президента Володимира Зеленського уряд підготував проект закону про легалізацію азартних ігор казино в рамках покращення економічної ситуації і залучення іноземних інвестицій.

Проте низка експертів розкритикувала урядовий законопроект №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторів лотерей та фактично спрямований на легалізацію російських букмекерів і власників 5-зіркових готелів і казино, які вже працюють в Україні.

Зокрема, експерт з правоохоронної і судової системи Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко вважає, що декларація про залучення інвестицій в 5-зіркові готелі – лише димова завіса на користь ігрових автоматів, що гарантовано призведе до вкрай негативних соціальних наслідків.