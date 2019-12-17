Іспанський суд закрив розслідування проти Степана Черновецького

30 жовтня 2019 слідчий суддя у Барселоні закрив кримінальну справу (попереднє розслідування) проти Степана Черновецького, українського бізнесмена та засновника Chernovetskyi Investment Group.

Як повідомлялося раніше, в липні 2016 Степан Черновецький був затриманий в Іспанії у рамках попереднього розслідування щодо відмивання грошей і ухилення від сплати податків.

Невдовзі після оскарження цього затримання Апеляційний суд одноголосно постановив звільнити пана Черновецького без застави та інших обмежень, посилаючись на відсутність доказів вчинення інкримінованих злочинів.

Оскільки прокуратура вела розслідування у порядку так званого таємного провадження, детальна інформація щодо потенційних звинувачень не розголошувалася навіть захисту. Захист пана Черновецького кілька разів клопотав про скасування статусу таємності процесу.

"Зі свого боку ми завжди співпрацювали зі слідством та готові були надати всю необхідну інформацію. Зокрема, пан Черновецький за власною ініціативою доручив незалежним експертам провести аудит його інвестицій в Іспанію та підтвердити законне походження цих коштів", – зазначають Martell Abogados, іспанські адвокати пана Черновецького.

У ході попереднього провадження захист надав суду економічні й аудиторські звіти, банківські виписки та інші документи, які підтверджують, що інвестовані в Іспанію гроші мали законне походження та надійшли від продажу "Правекс-Банку".

Зокрема, ці звіти зазначають, що "корпоративна і фінансова структура компаній Степана Черновецького відповідає критеріям юридичної та податкової раціональності", "жодні операції не можуть бути класифіковані як підозрілі" та "відсутні ознаки відмивання грошей".

Розглянувши подані захистом документи, суд встановив, що всі інвестиції Степана Черновецького в Іспанії є законними, та задовольнив клопотання про закриття кримінальної справи, враховуючи відсутність доказів вчинення кримінального правопорушення.

"Я довго боровся, аби захистити себе і свій бізнес від цих необґрунтованих звинувачень. Статус секретності провадження ускладнив роботу наших експертів та юристів. Деякі апеляційні процедури ще тривають, проте дуже важливий етап пройдений і я впевнений, що дуже скоро ми перегорнемо цю неприємну сторінку. Я був сповнений рішучості очистити своє ім'я, і зробив це, хоча це і зайняло багато часу", – каже Степан Черновецький.