У нардепів дійшли руки до обіцяної Зеленським легалізації грального бізнесу

17 грудня, під час засідання останнього в 2019 році пленарного тижня, народні депутати спробують нарешті виконати доручення Президента, прийнявши в першому читанні проект закону № 2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Відповідно до доручення Володимира Зеленського, Верховна Рада повинна була прийняти відповідний закон до 1 грудня. Виконати наказ свого лідера парламентська більшість "Слуги народу" нарешті наважилася із запізненням на два тижні.

Як поінформував журналістів глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія, 17 грудня 2019 року, законопроект може бути винесений на голосування і прийнятий в першому читанні. Правда, це станеться лише в тому випадку, якщо зареєстрований 18 жовтня кабмінівський варіант закону №2285 буде схвалений з урахуванням правок профільним Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами Арахамії, всього в ВРУ зареєстровано 8 законопроектів про легалізацію грального бізнесу - один урядовий і 7 альтернативних.

Експерти пояснюють причину пробуксовки грального закону декількома причинами. На думку президента Української асоціації ігрової індустрії Ірини Сергієнко, основна з них - потужне антилоббі тіньового бізнесу. "Перш за все, на сьогодні є досить потужне антилоббі у вигляді "Державної лотереї", власники якої, безумовно, зроблять все можливе, щоб законодавство не було прийнято взагалі, або було прийнято, як можна пізніше. Це одна з основних причин. Також є певний конфлікт інтересів, виражений через суперечки на предмет ігрових автоматів. Від того, якими будуть перехідні положення законопроекту буде зрозуміло, чи запрацює закон незалежно від того, який варіант буде прийнятий, або ж запуск закону після прийняття буде тривалим і болючим".

Солідарний з колегою економічний експерт Олександр Паращій.

"Законопроекти щодо грального бізнесу дуже довго мусуються тільки з однієї причини. У наявності - перетин дуже багатьох інтересів. Є люди, які наполягають на загальній легалізації, так як це вигідний бізнес. І є люди, які з якихось більш високих мотивів вважають, що це неправильно".

Паращій вважає, що за рахунок підтримки Президента України найбільш перспективний проект Кабміну. "Думаю, що все буде залежати від позиції Президента. Якщо Зеленський продовжить наполягати на кабмінівському варіанті, напевно, у цього законопроекту є шанс. Не буде прийнятий закон - не буде доходів від грального бізнесу", - вважає аналітик.

За прогнозами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, в ході засідання профільного Комітету, уряду, можливо, дійсно вдасться знайти компромісне рішення. Він також згоден, що найбільші шанси бути прийнятим - у законодавчої ініціативи уряду.

"На мій погляд, в результаті буде прийнятий або кабміновський варіант закону, або взагалі ніякий не візьмуть", - резюмував експерт.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України пропонує обмежити кількість ліцензій, гральних закладів та грального обладнання; дозволити розміщення гральних закладів винятково на території готелів (класу 3-5 зірки - для залів ігрових автоматів і класу 5 зірок - для казино); ввести обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок/виплати виграшів і реєстрації виграшів в "Системі онлайн-моніторингу", яка буде адмініструватися податковою службою; ввести обов'язкову сертифікацію грального обладнання для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами; посилити фінансову та кримінальну відповідальність за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії; встановити цільове спрямування платежів за ліцензії в сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні. Як запевняють в КМУ, прийняття закону врегулює проблему поширення нелегального грального бізнесу та обмежить поширення ігроманії.