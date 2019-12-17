В Раді нічого не знають про робочу групу, яка нібито створювала проект закону про медіа

Апарат Верховної Ради України повідомив, що робоча група при парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, що нібито займалася розробкою і підготовкою законопроекту "Про медіа", не створювалася. У Раді зазначили, що не володіють інформацією про склад даної робочої групи та копією рішення про створення робочої групи з підготовки даного законопроекту.

Про це йдеться у відповідях Апарату Ради на інформаційні запити Українських Новин.

"Апарат Верховної Ради України розглянув Ваш запит і повідомляє, що секретаріат Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і Комітет не володіють зазначеною інформацією, оскільки Комітет не розглядав у встановленому порядку (на засіданні) питання про створення робочої групи з напрацювання законопроекту про медіа і не затверджував її персонального складу", - вказано в документе.

Крім того, Апарат Ради повідомив, що вищезгаданий законопроект про медіа не зареєстрований у Верховній Раді та не передавався на розгляд парламентського комітету з питань гуманітарної та інформполітики.

"... секретаріат Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і Комітет не володіють зазначеною інформацією, оскільки законопроект про медіа наразі не зареєстрований у встановленому законодавством порядку у Верховній Раді України суб'єктами права законодавчої ініціативи і не переданий на розгляд Комітету", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, 11 грудня 2019 року інтернет-видання "Детектора медіа" повідомило, що робоча група при Комітеті Ради з питань гуманітарної та інформполітики передала народним депутатам текст законопроекту про медіа для розгляду, обговорення з громадськістю та подальшої реєстрації. Також видання опублікувало текст законопроекту "Про медіа".

Того ж дня, відбулася презентація документа членам комітету. Як стверджує "Детектора медіа", законопроект передали для детального розгляду очолюваним Микитою Потураєвим (фракція "Слуга народу") підкомітетом з питань інформаційної політики з тим, щоб 23 грудня, за однією версією, комітет розглянув, а за іншою - розглянув й відразу зареєстрував.

Як повідомлялося, робоча група продовжує "шліфувати" текст та вносити в нього правки.

Як повідомляли засоби масової інформації, 13 листопада 2019 року голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформполітики Олександр Ткаченко і заступник голови Микита Потураєв публічно презентували концепцію майбутнього закону про медіа, що передбачає новий вид санкцій та розділ про дезінформацію.

Нагадаємо, Комітет Ради з питань гуманітарної та інформполітики планував в середині листопада винести на публічне обговорення свою версію законопроекту про аудіовізуальні медіасервіси.