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17 грудня 2019, вівторок, 06:29 12 Документ
Верховна Рада і партії 2019-12-17T06:29:02+02:00
Українські Новини
В Раді нічого не знають про робочу групу, яка нібито створювала проект закону про медіа

В Раді нічого не знають про робочу групу, яка нібито створювала проект закону про медіа

Яков Сташинский
Верховна Рада України, Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Слуга народу, Закон про медіа
Верховна Рада України. Фото: Українське Фото
Верховна Рада України. Фото: Українське Фото

Апарат Верховної Ради України повідомив, що робоча група при парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, що нібито займалася розробкою і підготовкою законопроекту "Про медіа", не створювалася. У Раді зазначили, що не володіють інформацією про склад даної робочої групи та копією рішення про створення робочої групи з підготовки даного законопроекту.

Про це йдеться у відповідях Апарату Ради на інформаційні запити Українських Новин.

"Апарат Верховної Ради України розглянув Ваш запит і повідомляє, що секретаріат Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і Комітет не володіють зазначеною інформацією, оскільки Комітет не розглядав у встановленому порядку (на засіданні) питання про створення робочої групи з напрацювання законопроекту про медіа і не затверджував її персонального складу", - вказано в документе.

Крім того, Апарат Ради повідомив, що вищезгаданий законопроект про медіа не зареєстрований у Верховній Раді та не передавався на розгляд парламентського комітету з питань гуманітарної та інформполітики.

"... секретаріат Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і Комітет не володіють зазначеною інформацією, оскільки законопроект про медіа наразі не зареєстрований у встановленому законодавством порядку у Верховній Раді України суб'єктами права законодавчої ініціативи і не переданий на розгляд Комітету", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, 11 грудня 2019 року інтернет-видання "Детектора медіа" повідомило, що робоча група при Комітеті Ради з питань гуманітарної та інформполітики передала народним депутатам текст законопроекту про медіа для розгляду, обговорення з громадськістю та подальшої реєстрації. Також видання опублікувало текст законопроекту "Про медіа".

Того ж дня, відбулася презентація документа членам комітету. Як стверджує "Детектора медіа", законопроект передали для детального розгляду очолюваним Микитою Потураєвим (фракція "Слуга народу") підкомітетом з питань інформаційної політики з тим, щоб 23 грудня, за однією версією, комітет розглянув, а за іншою - розглянув й відразу зареєстрував.

Як повідомлялося, робоча група продовжує "шліфувати" текст та вносити в нього правки.

Як повідомляли засоби масової інформації, 13 листопада 2019 року голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформполітики Олександр Ткаченко і заступник голови Микита Потураєв публічно презентували концепцію майбутнього закону про медіа, що передбачає новий вид санкцій та розділ про дезінформацію.

Нагадаємо, Комітет Ради з питань гуманітарної та інформполітики планував в середині листопада винести на публічне обговорення свою версію законопроекту про аудіовізуальні медіасервіси.

Джерело : Українські новини
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