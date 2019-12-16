Без міжнародної стандартизації азартних ігор з'являється можливість обману гравців, - експерт

В законопроекті про легалізацію грального бізнесу в Україні, розробленому Кабінетом міністрів, не передбачено ліцензування грального обладнання за міжнародними стандартами, що істотно підвищує можливість обману гравців. Подібна стандартизизація передбачена тільки в альтернативному законопроекті №2285-2. Таку заяву в ефірі програми "18+" на телеканалі "Прямий" зробила голова "Інституту податкових реформ" та експерт з питань фіскальної політики Олена Хотенко.

"У базовому законопроекті є монополія, в ньому не вирішується питання розміщення гральних клубів на вулиці. У Кабмінівському проекті не вирішується питання інспектування залів, там не вирішується вхід у цей бізнес українських підприємців, а не тільки великих монополістів. Не вирішується питання віку гравців і не вирішується питання соціальної відповідальності. Не вирішується питання сертифікації обладнання, яке повинно бути по міжнародним стандартам і при якому не буде обману людей, які користуються цією послугою, а також передбачений чіткий контроль за обігом кожної гривні, яка заходить в ігровий апарат і з якої будуть сплачуватись податки", - пояснила експерт.

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Вона також зазначила, що міжнародна стандартизація передбачає заборону на використання обладнання, якому більше 7 років і яке не відповідає всім вимогам безпеки і забезпечення "чесної гри".

"Щодо законопроекту №2285-2 обладнання не може використовуватися більше 7 років. Кожен ігровий зал, кожен апарат повинен бути на обліку в єдиному реєстрі. І тоді не буде ні обману, не буде зловживань, а буде чіткий облік кожної копійки, кожного виграшу. Тільки таким чином можна уникнути обману гравців", - вважає голова "Інституту податкових реформ".

Крім того, вона підкреслила, що в основному законопроекті не передбачені положення про соціальну відповідальність, яку має нести гральний бізнес. Зокрема, надання допомоги людям, що страждають ігровою залежністю.

"Ось в альтернативному законопроекті №2285-2 ми прописали і соціальну відповідальність, і створення фонду, який буде займатися проблематикою людей, які страждають від ігрової залежності. З його допомогою держава буде вирішувати питання з лудоманією і з тими людьми, які потрапили в цю залежність, які своє дозвілля вже перевели в вид захворювання, - підсумувала Олена Хотенко.