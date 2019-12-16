В 2019 році аварійна служба "Волиньгазу" здійснила майже 13,5 тисяч виїздів

Від початку року аварійно-диспетчерська служба (АДС) АТ "Волиньгаз" виконала 13 241 заявку від споживачів природного газу Волинської області. Левова частка викликів на телефонний номер "104" надійшло від жителів обласного центру та Ковельського району.

Найчастіші виклики від населення відбуваються через запах газу в помешканнях. Доволі часто через самовільне втручання в роботу газових приладів, їх "некоректний" ремонт, що може спричинити аварійну ситуацію. З початком опалювального періоду, коли вмикаються газові побутові опалювальні прилади, кількість заявок про запах газу в приміщенні суттєво збільшується.

Найбільше викликів на номер "104" цього року опрацювали фахівці Луцького відділення АТ "Волиньгаз": це 5101 телефонних дзвінків на номер "104" про запах газу та інші проблеми з газопостачання. Серед них – відсутність газу чи пониження тиску газу – 134 виклики, пожежа – 25 викликів, спрацювання сигналізатора загазованості – 16 викликів.

"За півроку фактичні операційні витрати на підприємстві склали 302,6 млн, а надходження від тарифу тільки 141,9 млн грн. Через це коштів, закладених на забезпечення усіх бригад необхідними матеріалами, виплатою заробітної плати, в діючому тарифі, критично не вистачає", - розповідає технічний директор АТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

Лише витрати на паливо-мастильні матеріали для потреб аварійно-диспетчерської служби на рік становлять біля мільйона грн. Це близько 12 % від загальної річної суми витрат на ПММ по підприємству. Аварійно-диспетчерську службу необхідно також вчасно забезпечувати спеціальним обладнанням, усіма необхідними матеріалами та спецодягом.