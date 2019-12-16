Бойко хоче, щоб Рада прийняла закон про повне держзабезпечення дітей, які постраждалих від війни на Донбасі

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко закликав народних депутатів прийняти законопроект №2084 про матеріальну допомогу дітям, які постраждалим від війни на сході України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Їх дуже багато, та вони потребують допомоги. Цей законопроект без політичних моментів. Ми наполягаємо, щоб він був внесений і проголосований парламентом. Це справа честі для Верховної Ради", – підкреслив Юрій Бойко.

Законопроект №2084, зокрема, передбачає наступні соціальні гарантії, компенсації та пільги.

Дітям з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, що отримані під час бойових дій:

повне державне забезпечення дітей до початку навчання в школі шляхом безкоштовного утримання їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги;

щорічне безоплатне забезпечення дитини з інвалідністю та одного з батьків або особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом 2-х місяців;

забезпечення дітей з інвалідністю, які навчаються у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, безкоштовним харчуванням;

позачергове обов'язкове забезпечення місцями у дошкільних навчальних закладах;

виплату державної соціальної допомоги;

виплату допомоги з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною з інвалідністю.

Також дітям з інвалідністю передбачається одноразова компенсацію в розмірі 100 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, та щорічна допомога на оздоровлення.

Дітям, які отримали поранення чи інші ушкодження здоров'я внаслідок військових дій, але не отримали інвалідність, пропонується:

одноразова компенсація у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

одноразове проходження безкоштовної психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад;

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічних установах, аптеках, а також позачергова госпіталізація.

Детальніше з текстом законопроекту можна ознайомитися, перейшовши за посилання.