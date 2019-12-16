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16 грудня 2019, понеділок, 17:15 6
Верховна Рада і партії 2019-12-16T19:00:03+02:00
Українські Новини
Бойко хоче, щоб Рада прийняла закон про повне держзабезпечення дітей, які постраждалих від війни на Донбасі

Бойко хоче, щоб Рада прийняла закон про повне держзабезпечення дітей, які постраждалих від війни на Донбасі

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Держзабезпечення, Діти Донбасу

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко закликав народних депутатів прийняти законопроект №2084 про матеріальну допомогу дітям, які постраждалим від війни на сході України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Їх дуже багато, та вони потребують допомоги. Цей законопроект без політичних моментів. Ми наполягаємо, щоб він був внесений і проголосований парламентом. Це справа честі для Верховної Ради", – підкреслив Юрій Бойко.

Законопроект №2084, зокрема, передбачає наступні соціальні гарантії, компенсації та пільги.

Дітям з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, що отримані під час бойових дій:

  • повне державне забезпечення дітей до початку навчання в школі шляхом безкоштовного утримання їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги;
  • щорічне безоплатне забезпечення дитини з інвалідністю та одного з батьків або особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом 2-х місяців;
  • забезпечення дітей з інвалідністю, які навчаються у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, безкоштовним харчуванням;
  • позачергове обов'язкове забезпечення місцями у дошкільних навчальних закладах;
  • виплату державної соціальної допомоги;
  • виплату допомоги з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною з інвалідністю.

Також дітям з інвалідністю передбачається одноразова компенсацію в розмірі 100 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, та щорічна допомога на оздоровлення.

Дітям, які отримали поранення чи інші ушкодження здоров'я внаслідок військових дій, але не отримали інвалідність, пропонується:

  • одноразова компенсація у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
  • одноразове проходження безкоштовної психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад;
  • позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічних установах, аптеках, а також позачергова госпіталізація.

Детальніше з текстом законопроекту можна ознайомитися, перейшовши за посилання.

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