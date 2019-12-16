Вадим Столар обраний головою київської парторганізації "Опозиційної платформи – За життя"

Народний депутат України Вадим Столар очолив Київську міську організацію політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Таке рішення було прийнято делегатами конференції столичної парторганізації 16 грудня.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Наше завдання – донести основні партійні цінності, "зшити" країну, повернути мир та єдність, протистояти політиці тарифного та соціального геноциду. Для цього недостатньо роздати кілька агітаційних буклетів і газет перед виборами. Тому сьогодні я звертаюся до наших міських партійців: я не хочу, щоб ви просиділи в офісах до дня виборів, які для нас важливі. Ми повинні виходити на вулиці й починати реальну ідеологічну роботу в кожному дворі нашого міста", - зазначив новий голова київської парторганізації ОПЗЖ Вадим Столар.

За його словами, київська міськорганізація вже відкрила 2 партійні громадські приймальні на Срібнокільській, 1 та на Малиновського, 4-В. І вже найближчим часом планує відкрити перший в місті соціальний центр "Опозиційної платформи - За життя", де будуть реалізовуватися наступні проекти та активності.

"Для ефективного контролю за роботою місцевої влади стартує проект "Народний контроль", в рамках якого будуть виявлені найбільш критичні проблеми киян, а владу змусять на них реагувати. Проект "Університет третього віку" допоможе тисячам людей з пенсійними посвідченнями отримати можливість вивчати іноземні мови, освоювати комп'ютер, вчитися вихованню онуків в нових реаліях. В рамках проекту "Здоров'я" ми зможемо надавати ряд безкоштовних медичних послуг: вимірювати тиск, рівень глюкози і так далі. У рамках унікального проекту роботи з молоддю Street Workout почнуть функціонувати Академії Street Workout, де кожна дитина, підліток зможе щодня зміцнювати дух і тіло", - пояснив Столар.

Він зазначив, що також в планах київської міськорганізації ОПЗЖ надавати допомогу переселенцям, молодим сім'ям і дітям.

"Саме так ми зможемо знайти і виховати реальних однодумців, показавши, що лише наша партія пам'ятає про них, дає захист, надію та впевненість у завтрашньому дні. Саме так ми зможемо побудувати реальну ідеологічно мотивовану партійну систему в Києві та показати гідний результат на місцевих виборах-2020", - резюмував Столар.