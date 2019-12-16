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16 грудня 2019, понеділок, 17:38 231
Політика 2019-12-16T19:30:03+02:00
Українські Новини
Естонська влада стежить за ситуацією в Затоці і реакцією президента Зеленського, - естонський інвестор Тонно В

Естонська влада стежить за ситуацією в Затоці і реакцією президента Зеленського, - естонський інвестор Тонно Вахк

Анна Рудык

Тонно Вахк, партнер естонського мільярдера Марселя Віхмана, який в 2014-му році планував стати найбільшим інвестором в курортне селище Затока, записав відеозвернення до керівництва України, присвячене сюжету програми ТСН.Тиждень про ситуацію навколо інвест. проекту, що вийшов напередодні.

У зверненні Вахк нагадав про те, що в 2015-му році інвестор почав реалізовувати масштабний проект у курортному селищі Затока, але зіткнувся з спробою рейдерства і вимагання з боку місцевого ОЗУ. Після серії викривальних прес-конференцій і звернень в правоохоронні органи на адвоката інвестора, Олександра Погорілого, було скоєно замах, не якому запобігла Нацполіція.

У якості замовника вбивства правоохоронці назвали секретаря місцевої селищної ради - В'ячеслава Бокого. Також його назвали одним з лідерів місцевого ОЗУ.

Допомогти в боротьбі інвестора проти ОЗГ обіцяло топ-керівництво країни, а ситуація в Затоці піднімалася на кожній зустрічі керівництва Естонії та України. Однак, через 3 роки, ситуація стала тільки гірше - ніхто з представників ОЗУ не засуджений, замовник вбивства знову керує Затокою, а інвестор не має можливості продовжувати проект.

Більш того, вже за заявою В'ячеслава Бокого, СБУ порушує кримінальну справу проти адвоката інвестора Олександра Погорілого. Сам адвокат називає цю справу сфабрикованою, і заявляє про тиск з боку СБУ за замовленням голови селищної ради Затоки з метою розвалу кримінальних справ проти ОЗУ і самого Бокого.

Тонно Вахк закликав президента Зеленського, генпрокурора Рябошапку і главу СБУ Баканова відреагувати на ситуацію з інвестором і його адвокатом і довести європейським і естонським партнерам, що в Україні захищають права інвесторів.

Нагадаємо, у 2017-му році ПАРЄ прийняла резолюцію, що засуджує бездіяльність України в боротьбі проти ОЗУ і відсутності реальної допомоги інвесторові Марселю Віхману.
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