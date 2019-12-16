В квартирі Мухарського жили наркоторговці: поліція провела обшуки

У Києві в квартирі шоумена Антіна Мухарського, який раніше скаржився на безгрошів'я, правоохоронці провели обшуки.

Про це сам Мухарський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні вночі спецназ виламав двері в моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав 5 годин!!! Подробиці пізніше...", - написав він.

В прес-службі Нацполіції внаслідок повідомили, що обшуки не пов'язані з розслідуванням вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Обшук у приміщенні, яке актор здавав в оренду, відбувся в рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет", - зазначили правоохоронці.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили, що група осіб організувала інтернет-магазини в одному з популярних меседжерів, з допомогою яких здійснювала збут вказаних речовин шляхом "закладок". При цьому поліцейські з'ясували, що до адміністрування цих груп причетні особи, які живуть у Києві.

Як повідомляли Українські Новини, Антін Мухарський виїхав з України і має намір попросити політичного притулку в одній з країн Європи. Рішення Мухарського тікати з України викликало обурення і критику у користувачів соцмережі