"Київміськбуд" добудує об’єкти "Укрбуду" за власні кошти та банківську позику, – Кушнір

Холдингова компанія "Київміськбуд" добудовуватиме житлові комплекси компанії "Укрбуд" за власні кошти та банківську позику. Також компанія домовляється про підтримку з Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів та Київською міською державною адміністрацією (КМДА).

Про це заявив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір під час прес-конференції.

Він запевнив, що гроші інвесторів "Київміськбуду" не використовуватимуть для фінансування будівництва будинків "Укрбуду", які компанія взяла зобов’язання закінчити.

"Київміськбуд" не витрачатиме коштів інвесторів Холдингової компанії! Ми будемо розглядати можливість використовувати нерозподілений прибуток, який компанія акумулювала за роки успішної роботи на ринку. До того ж, тривають переговори з банками, також розраховуємо на підтримку Кабінету Міністрів, Мінфіну та КМДА", – сказав Ігор Кушнір, нагадавши, що "Київміськбуд" – єдина компанія, яка свого часу прийшла на допомогу ошуканим вкладникам "Еліта Центру".

За його словами, і інвестори "Укрбуду", і керівництво розуміють, що зробити це буде досить складно, але "Київміськбуду" вже доводилося працювати в непрості часи, і компанія жодного разу не підвела своїх інвесторів.

"Попереду у нас важка робота! Дуже багато складних технічних і юридичних питань, які потрібно опрацювати. Відновити заморожені будівництва ще складніше, ніж почати будувати нові. На жаль, у мене немає чарівної палички, щоб за один день добудувати всі об’єкти і передати їх людям. Тому прошу запастися терпінням. Нам потрібен час і ваша підтримка. Ми впораємося", – підкреслив Кушнір.

Він дав зрозуміти присутнім, що буде особисто опікуватись цим проєктом і контролювати кожне будівництво.

"Ми беремо на себе зобов’язання забезпечити квартирами всіх 13 тис. вкладників "Укрбуду". Попереду у нас багато роботи, але разом ми впораємося. Запевняю, "Київміськбуд" виконає всі взяті на себе зобов’язання!" – констатував Кушнір.

Зі свого боку генеральний директор "Укрбуду" Олег Майборода подякував "Київміськбуду" за підтримку та висловив готовність допомагати добудовувати об’єкти.

"Це дійсно знаковий для "Укрбуду" момент – нам простягнули руку допомоги. Ми домовилися з найпотужнішим державним девелопером "Київміськбуд" про те, що він добудує всі наші об’єкти. Питання вдалося вирішити, тому тепер для інвесторів "Укрбуду" все налагодиться і вони отримають свої квартири", – сказав Майборода.

Він повідомив, що наразі колишній керівник державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась жодним чином не пов'язаний з компанією. Відповідаючи на питання, коли інвестори компанії "Укрбуд" отримають план добудови своїх будинків і в якій черговості "Київміськбуд" їх добудовуватиме, Ігор Кушнір відповів, що для остаточних підрахунків потрібно більше часу.

"Деталі, зокрема щодо термінів, черговості тощо, ми дамо згодом. Зрозумійте – нам потрібно сісти та дати раду тій спадщині, яку ми отримали разом з "Укрбудом". А спадщина досить складна – і фінансова, і технічна. Ви всі на цьому розумієтеся. Інакше наша допомога була б не потрібна. Тому я прошу у вас трохи більше часу, щоб дати вам більше деталей. Головне – люди отримають свої квартири", – акцентував Кушнір.

Окремо представники компаній подякували Президенту України Володимиру Зеленському, меру Києва Віталію Кличку, секретарю Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексію Данілову, Кабінету Міністрів і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, завдяки яким став можливим порятунок "Укрбуду".