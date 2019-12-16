підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новини
  • Політика
  • Розробники законопроекту про легалізацію грального бізнесу потрапили в пастку, - президент лотерейного оператора
16 грудня 2019, понеділок, 16:53 193
Політика 2019-12-16T16:57:04+02:00
Українські Новини
Розробники законопроекту про легалізацію грального бізнесу потрапили в пастку, - президент лотерейного операто

Розробники законопроекту про легалізацію грального бізнесу потрапили в пастку, - президент лотерейного оператора

Анна Рудык

"Розробники урядового законопроекту потрапили в пастку, внісши в документ те, що суперечить загальноєвропейській практиці і здоровому глузду, тому що писали під чиюсь диктовку", - заявив інтерв'ю президент лотерейного оператора М. С. Л. Георгій Ложенко.

На його думку, серед основних недоліків законопроектів, закладених гральним лобі, відсутність чітко виписаних принципів державного контролю та обмежень для азартного бізнесу. Хоча саме питання встановлення контролю ринку повинне бути на першому місці, про що свідчить світова практика.

"Всі моделі, які сьогодні працюють в Європі, в більшій мірі засновані на контролі ринку. В кожній із країн. Зауважте, ці країни не починали з роздачі "вхідних квитків" на ринок. Спочатку вони створювали систему контролю. Вчилися контролювати те, що є, і лише потім розвивали ринок, допускаючи на нього нові напрямки бізнесу", - пояснює Ложенко.

В Україні, говорить Ложенко, спершу поспішають легалізувати все підряд, а лише потім встановить контроль. Такий підхід навряд чи спрацює, оскільки, фактично грає на руку тіньовому бізнесу.

"Ринок - це не конкуренція за принципом "який автомат красивіше, або який автомат інтенсивніше виманює гроші з родини". Ринок це у першу чергу контроль над грошима. На жаль, в Україні я поки ні в кого не бачу бажання в цьому розбиратися. Зате у нас в наявності сильний тиск ігрового лобі, яке чудово розуміє, що в тіні можна працювати і нормально заробляти", - зазначає президент М. С. Л.
Архів
Новини
Естонська влада стежить за ситуацією в Затоці і реакцією президента Зеленського, - естонський інвестор Тонно Вахк 17:38
СБУ інсценувала напад на депутата від "Слуги народу" Ананченко в Сумах 17:35
Колишньому голові одного з райсудів Києва повідомили про підозру у справі Майдану 17:31
Новорічний корпоратив "Слуги народу" відбудеться наступного тижня: хто запрошений 17:27
На міжбанку тиждень почався з падіння гривні 17:13
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
Дії нардепа Холодова можуть вивести з українського ринку IQOS і GLO, - ЗМІ 12:31
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
Незалежні експерти назвали ТОП-200 найгірших паролів 2019 року 16:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok