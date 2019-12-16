Рахункова палата засекретила позитивний звіт про витрачання бюджетних коштів НАБУ, - журналіст

За результатами перевірки витрачання бюджетних коштів Національним антикорупційним бюро України Рахункова палата видала позитивний висновок, а сам висновок - засекретила. Про це повідомив журналіст Владислав Дзивідзинський.

"Рахункова палата та її керівник Валерій Пацкан зробили позитивний висновок про витрачання бюджетних коштів НАБУ. Артем Ситник сам хвалиться в розмовах зі своїми колегами, що Палата не бачить проблем в ефективності витрачених грошей", - пише Дзивідзинський.

Журналіст задається питанням про причини, за якими висновок Рахункової палати виявився засекреченим.

"Навіщо робити висновок Рахункової палати засекреченим, якщо там немає жодних проблем? При цьому, навіть не повідомляють про причини такого рішення", - дивується журналіст.

Владислав Дзиввдзинський висловив припущення, з чим може бути пов'язане рішення Валерія Пацкана зробити висновок Рахункової палати позитивним і засекретити його.

"Головою Рахункової палати Валерій Пацкан був призначений з депутатського крісла БПП. На той момент він був у розробці НАБУ за приватизацію службової квартири і можна припустити, що вів себе "слухняно". Незабаром у директора НАБУ Артема Ситника зникли претензії до квартирі Пацкана, а у Пацкана зникли зауваження до директора НАБУ в частині витрачання бюджетних коштів. Збіг?" - задається питанням Дзивідзинський.

Журналіст також звернув увагу, що Президент України або не помічає, або згідний з дійсним положенням речей.

"Поки нова влада і Президент Зеленський не помічає або погоджується з таким станом речей і такими кадрами Порошенка, про які зміни і результати ми можемо говорити?" - написав журналіст у себе на сторінці.