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16 грудня 2019, понеділок, 15:29 20
Кабмін 2019-12-16T17:00:03+02:00
Українські Новини
Уряд відпрацював перші 100 днів незадовільно, – Бойко

Уряд відпрацював перші 100 днів незадовільно, – Бойко

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Кабмін
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко оцінив результати діяльності Кабінету Міністрів України як незадовільні. Також політик нагадав, що влада обіцяла кінець "епохи бідності", а влаштовує розпродаж державних підприємств і землі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У своїй роботі уряд переплутав пріоритети – замість підтримки  реального сектора економіки, він зосередився на двох речах: отриманні кредиту МВФ та продажі останніх стратегічних активів – землі та ключових підприємств", - підкреслив Бойко.

Співголова фракції підкреслив, що "Опозиційна платформа - За життя" категорично проти такого підходу.

"Зрозуміло, що кредит від МВФ (Міжнародного валютного фонду) - це не гроші на розвиток, а кошти на повернення боргів. У той же час держава бере на себе "драконівські" зобов'язання, зокрема про продаж землі, підвищення тарифів, велику приватизацію, перегляд трудового законодавства і т.д.", – підкреслив він.

Бойко уточнив, що анонсований транш МВФ у розмірі 5,5 млрд доларів – це якраз та сума, яку уряд повинен віддати за попередній кредит. Політик вважає, що це довгострокова фінансова кабала для громадян України.

Парламентарій зазначив, що в умовах економічної кризи уряд повинен діяти навпаки – підтримувати реальний сектор економіки замість його розпродажі.

"Таким чином, уряд відпрацював перші 100 днів незадовільно", – підсумував Бойко.

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