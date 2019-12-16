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  • Екс-директор дніпровського КП "Ритуальна служба" заявляє про своє неправомірне звільнення
16 грудня 2019, понеділок, 14:54 5
Політика 2019-12-16T15:30:52+02:00
Українські Новини
Екс-директор дніпровського КП "Ритуальна служба" заявляє про своє неправомірне звільнення

Екс-директор дніпровського КП "Ритуальна служба" заявляє про своє неправомірне звільнення

Алина Заика

Колишній директор комунального підприємства "Ритуальна служба" в Дніпрі Олександр Тюменцев заявляє про своє неправомірне звільнення.

Про це він повідомив на прес-конференції, передають Українські Новини.

Наприкінці листопада Тюменцев пішов у відпустку і в процесі відпустки, 6 грудня, його повідомили по телефону про звільнення.

"Письмової заяви про моє звільнення я не отримав, по телефону мені оголосили, що я звільнений, трудову книжку мені не видали", - сказав він.

На місце Тюменцева була призначена Ванда Сировська, яка раніше вже була директором КП "Ритуальна служба", але була звільнена через засудження Дніпропетровським судом за корупцію.

На думку Тюменцева, Сировская є протеже мера Дніпра Бориса Філатова та його радника Геннадія Корбана, а таке термінове звільнення і призначення нового директора, він пов'язує з майбутніми місцевими виборами для яких потрібні ресурси.

Він також зазначає, що Філатову в підпорядкуванні потрібні тільки "зручні" люди, у той час, як сам Тюменцев себе таким не вважає.

Адвокат Світлана Бедлецька зазначила, що Сировская спільно з представниками "Муніципальної варти" і особистою охороною захопила підприємство до офіційного призначення на посаду директора, що є порушенням закону.

Вона також зазначила, що було подано заяву про порушення трудового законодавства до суду щодо захисту трудових прав, у Національну поліцію Дніпра і Києва, Міністерства юстиції та генпрокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня 2019 року мер Дніпра Філатов звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням провести позачергові місцеві вибори.
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