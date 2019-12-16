підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
16 грудня 2019, понеділок, 14:49 8
Силові структури 2019-12-16T15:24:41+02:00
Українські Новини
Захист і родичі блогера Ісаєва закликають СБУ розслідувати його викрадення

Захист і родичі блогера Ісаєва закликають СБУ розслідувати його викрадення

Алина Заика

Захист і родичі російського і азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва закликають Службу безпеки України розслідувати його викрадення в Україні.

Про це вони повідомили на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

Брат блогера Ісаєва Мирджалил Мираскер Огли Гасанов повідомив, що він приїхав в Україну під загрозою депортації в Азербайджан через критику влади.

Він зазначив, що Ісаєв з 2015 року займається блогерством, а з 2018 року став особливо критикувати політику влади Азербайджану, після чого неодноразово отримував погрози від влади і діаспори у російському Санкт-Петербурзі.

"В 2019 році його затримали біля дачі і вирішили вислати в Азербайджан. Ми звернулися до суду, який відмовився його виселяти. Але незважаючи на це, його вирішили все-одно депортувати з Росії. Ми порадилися і вирішили поїхати в Україну і сподівалися, що тут все буде нормально. У вересні ми приїхали в Київ. Брат перебував тут офіційно. 12 грудня ввечері ми встановили, що Эльвін перестав виходити на зв'язок. Ми боялися, що його можуть викрасти. З 13 грудня ми його шукаємо, нам не кажуть, куди він поїхав. Мені дзвонили і сказали, що його затримали співробітники СБУ і відвезли в невідомому напрямку. Ми звернулися в СБУ, але нам поки що відповіді ніхто не дав. Ми розраховуємо, що влада України нам надасть офіційне повідомлення, що з ним сталося. Влада Азербайджану повідомила, що Эльвін знаходиться в Баку і його вже видали, але українська влада цього не підтверджують", - сказав Гасанов.

Адвокат Ісаєва Олена Кононець повідомила, що звернулася до СБУ з заявою про злочин проти її клієнта і просить розслідувати його викрадення.

"Яким чином людина може пропасти? Це не голка в сіні, яку не можна знайти. Я звертаюся до спецслужб - дайте інформацію, де знаходиться людина? Він не порушив митний кордон, законодавство, умови перебування. Правоохоронні органи не бажають розслідувати викрадення Ісаєва Ельвіна. Як таке можливо? У нас таки прийняли заяву, але немає інформації про те, чи внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Я закликаю СБУ розглянути заяву брата Ісаєва Ельвіна і почати розслідування, чому невідомі прикриваються СБУ і незаконно викрали людину. Терміни його перебування в Україні не порушені", - повідомила адвокат.

Також вона наголосила, що захист буде звертатися в ООН, а також до Європейського суду з прав людини.
Архів
Новини
В Über водії будуть робити "селфі" для захисту персональних даних 15:48
Уряд відпрацював перші 100 днів незадовільно, – Бойко 15:29
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
В разі неухвалення законопроєкту №2543, Україна заплатить мільярдні компенсації інвесторам, – нардеп 15:11
У підозрюваної у вбивстві Шеремета "Лисиці" Кузьменко забрали одяг, окуляри і комп'ютер 15:00
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
Дії нардепа Холодова можуть вивести з українського ринку IQOS і GLO, - ЗМІ 12:31
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
Незалежні експерти назвали ТОП-200 найгірших паролів 2019 року 16:55
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok