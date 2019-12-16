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16 грудня 2019, понеділок, 15:11 205
Верховна Рада і партії 2019-12-16T15:12:57+02:00
Українські Новини
В разі неухвалення законопроєкту №2543, Україна заплатить мільярдні компенсації інвесторам, – нардеп

В разі неухвалення законопроєкту №2543, Україна заплатить мільярдні компенсації інвесторам, – нардеп

Тетяна Зотова
Людмила Буймістер, Слуга народу, Законопроект №2543, Електроенергія, Зелений тариф
Людмила Буймістер. Фото: Facebook
Людмила Буймістер. Фото: Facebook

Народний депутат України, один із співавторів законопроекту №2543 Людмила Буймістер заявила, що в разі неухвалення Верховною Радою законопроекту щодо добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу (№2543), Україна змушена буде виплатити інвесторам мільярди єврокомпенсації, які вони витребують через суд.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Нардеп зазначила, що намагання влади домогтись ретроспективного зниження "зеленого" тарифу в односторонньому порядку призведе до чисельних судових позовів інвесторів, і держава змушена буде виплачувати їм компенсацію.

"Загальний обсяг інвестицій в цю галузь складає понад 9 млрд доларів США. Тому максимальний обсяг – це до 100% розміру цих інвестицій. Плюс штрафні санкції і т.д., які бізнес буде в будь-якому разі висувати. І не забуваємо, що супроводження таких процесів по абсолютно різним юрисдикціям, тому що інвестори з різних країн, воно ще потягне за собою мільйони, а то й десятки мільйонів затрат країни на юридичний супровід", - сказала Буймістер.

Вона наголосила, що в такому випадку втрати понесе не лише держава, а й всі українці, які в кінцевому рахунку заплатять за недотримання Україною зобов’язань перед інвесторами.

"Платить, по-перше, той, хто програв. Але в нашому випадку ми розуміємо, що в програші буде українська держава. І як результат, заплатять за це українські громадяни і споживачі", - зазначила Буймістер.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

На засіданні парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроєкт не знайшов підтримки депутатів. Проти голосували народні депутаті від фракції "Слуга народу".

Раніше Європейська бізнес асоціація (ЄБА) у зверненні до голів комітетів Ради з питань економічного розвитку та з питань енергетики та ЖКП закликала підтримати законопроєкт №2543, зазначаючи, що його ухвалення дозволить зберегти інвестиційну привабливість галузі відновлюваної енергетики та залучити в її розвиток 4 млрд євро інвестицій.

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