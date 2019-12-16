Від "Укравтодору" вимагають розібратися з дорожньої аферою Корольчука і Шаповала у Вінниці

Активісти громадської організації "Стоп корупції" звернулися до глави "Укравтодору" Олександру Кубракову із закликом розібратися з корупційною схемою, яку збудували у Вінницькій області начальник Служби автомобільних доріг Ігор Корольчук та голова Вінницького облавтодору Ігор Шаповал, і нецільовим використанням близько 900 млн грн. коштів платників податків. Як повідомляється на сторінці організації в facebook, звернення подано на минулому тижні.

Раніше журналісти "Стоп корупції " та програми "Гроші "на" 1+1 " провели ряд, в ході яких з'ясувалося, що Корольчук і Шаповал можуть мати відношення до нікому не відомої фірми з австрійськими інвестиціями і статутним капіталом в 100 тис. грн. - ТОВ "СУАП Интервиас Україна", яка деякий час тому стала вигравати багатомільйонні тендери на дорожнє будівництво та ремонт доріг у Вінницькій області. Згідно з відкритими даними системи Prozorro, загальний обсяг виграних тендерів залишає близько 900 млн грн.

Журналісти, які виїхали до Вінницької області для вивчення якості робіт "Інтервіас", виявили, що фактично роботи проводять співробітники Вінницького облавтодору, який у тендері на обслуговування та ремонт програв.

Крім того, дороги, відремонтовані буквально в кінці літа, вже "тріщать по швах" і покриті ямами та іншими дефектами. Більш того, як пояснили у Вінницькому облавтодорі кореспондентам "Стоп корупції", ця ситуація з роботами "Интервиаса" повторюється регулярно, а для того, щоб домогтися від компанії гарантійного виправлення недоліків, автодору доводиться погрожувати їй судом. Таким чином гроші, які виділяються "Інтервіасу", використовуються неефективно.

Також журналісти з'ясували, що "Інтервіас" тісно пов'язана з іншою будівельною компанією-ТОВ "Шляхбуд", колишнім монополістом з дорожнього будівництва, яку відносять до сфери впливу Ігоря Корольчука та Ігоря Шаповала. За словами місцевих активістів, "Шляхбуд" почав активно вигравати тендери на початку 2010-х, коли начальником департаменту комунального господарства Вінниці став Ігор Корольчук. У 2011 році проти нього і його співробітників навіть було порушено кримінальну справу за фактом розтрати грошових коштів на дорожньому будівництві. Після того, як Корольчук став заступником міського голови, справі не дали хід. А коли в 2016 році перейшов працювати начальником Служби автомобільних доріг Вінницької області, "Шляхбуд" починає будувати і по всьому регіону.

Появу "Інтервіас Україна" журналісти пов'язують з небажанням керівника САД безпосередньо підігравати "прирученій" фірмі, і наводять ряд фактів, які вказують на зв'язок "австрійської" компанії з Корольчуком, а також з главою обласного автодору, який постійно програє "австрійцям" тендери – Ігорем Шаповалом. Журналісти також публікували внутрішні документи "Інтервіаса", за якими видно, що договори про оренду техніки, переказ грошей, надання послуг укладалися практично виключно з "Шляхбудом".

На фіктивний характер компанії вказує ще кілька фактів. Наприклад, за іншою адресою, за якою нібито перереєстрований "Інтервіас", журналісти виявили салон краси та офіси без вивісок. Крім того, з'ясувалося, що директор "австрійського інвестора" Тарас Сидорчук ще за кілька місяців до отримання багатомільйонних підрядів шукав роботу в сфері ІТ на 500 – 800 доларів.